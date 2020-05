Dès vendredi, les "May'masques" dans 23.000 boîtes aux lettres à Laval

Ce vendredi 8 mai 2020, ils seront donc 230 volontaires à arpenter tous les secteurs de la ville de Laval, pour distribuer les "May'masques" commandés par le conseil départemental de la Mayenne, dans près de 23.000 boites aux lettres de la ville. Ces citoyens volontaires, en l'espace d'une journée, ont donc du pain sur la planche. Ils travailleront en binôme dans le secteur où ils résident le plus souvent. Puisque la ville compte 33 bureaux de vote, Laval a été quadrillé en ... 33 secteurs. Au total, près d'un millier de volontaires se sont manifestés pour distribuer les masques, en vue du déconfinement progressif.

Pour des raisons de préservation de santé et de bienveillance, la municipalité a dû sélectionner les bénévoles, en écartant logiquement les mineurs et les volontaires de plus de 65 ans. Les volontaires, en binôme, seront évidemment équipés eux-mêmes d'un masque, de gel hydro-alcoolique et d'un sac à dos, pour assurer la distribution. Béatrice Mottier, adjointe au maire, en charge de cette opération avec trois autres élus de la ville, demande aussi un service à certains habitants pour faciliter la tâche des bénévoles distributeurs. "Nous demandons que les personnes seules dans leurs appartements ou leurs maisons mettent, dans la mesure du possible, un post-it sur leur boîte aux lettres en expliquant qu'elles n'ont besoin que d'un masque s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens seuls à Laval" explique l'élue.

Cette opération d'envergure ce vendredi 8 mai sera suivie d'une deuxième tournée de distribution à partir du lundi 11 mai prochain. La procédure sera tout de même différente précise Xavier Dubourg, premier adjoint : "pour les Lavallois qui n'auront pas eu leur masque dans la boîte aux lettres, la mairie leur demandera de se signaler à partir du 11 mai prochain en appelant la plateforme Laval Direct Proximité au 0800 00 53 53 ou bien en envoyant un mail à maymasque@laval.fr ou en complétant un formulaire sur laval.fr".