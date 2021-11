Des verbalisations à tort sur des routes de la Marne

Des automobilistes ont bien été verbalisés à tort ces dernières semaines sur certaines routes du département de la Marne. Cette semaine, nos confrères de l'Union rapportaient les doutes d'automobilistes, flashés et verbalisés par des voitures-radars alors qu'ils roulaient au dessus de 80km/h mais en dessous de 90km/h, sur des portions limitées à 90km/h, du côté de Châlons-en-Champagne. Alertée, la préfecture de la Marne a vérifié et conclu à une erreur de procédure dans l'étalonnage des radars embarqués. Ils ne prenaient pas en compte les routes où la vitesse limite autorisée est repassée à 90km/h. Le centre automatisé de constatation des infractions routières à Rennes a été informé et a procédé à une régularisation auprès des automobilistes concernés. Seules les infractions relevées entre le 1er octobre 2021 et le 14 octobre 2021 sont concernées. Les usagers concernés seront directement informés par les services de l' Etat.