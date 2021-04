Des vestiges gallo-romains découverts à Ploemeur dans le Morbihan

Il faut s'éloigner un peu de la civilisation, de la route et des voitures, et marcher quelques mètres sur un sentier, pour rejoindre le site de fouilles ploemeurois de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives).

C'est sur ce grand terrain de près de deux hectares que travaille Bastien Simier, archéologue et chef de l'opération: "On arrive sur le cœur du site. Là, il y a notamment un bâtiment gallo-romain qui fait une quarantaine de mètres carrés. Dans ce bâtiment, on avait des traces de sol en terre battue, avec au centre un four." Depuis le début des fouilles fin février, l'équipe de Bastien a progressivement sorti de terre les traces de ce qui ressemble à un petit village gallo-romain. "On a plusieurs meules à grains, ça veut dire plusieurs maisons, plusieurs morceaux de céramique de poteries, dont les poubelles de ces habitations. Là actuellement, on marche sur un sol d'époque romaine très certainement."

Bastien Simier, archéologue à l'INRAP et chef du site de fouilles. - Océane Théard

"Un pan de l'Histoire" au bout de la pelle

L'équipe a aussi exhumé des pièces de monnaie et même un cairn, un petit monticule de pierres, datant de l'âge du Fer. Mais les recherches ne vont pas s'arrêter là.

Moi je suis contente de participer à ce pan de l'Histoire à ma façon"

L'équipe de Bastien continue de creuser. Elle explore notamment des fosses pour tenter de percer le mystère de ces vestiges millénaires. Morgane Rossignol fait partie de l'équipe de l'INRAP. Plongée dans une fosse jusqu'à la taille, truelle dans une main, elle tente de faire parler la terre pour comprendre la structure de ce lieu de vie. "Ça donne des grandes fosses et des tas de cailloux qui finalement donne des bâtiments, des puits. Moi je suis contente de participer à ce pan de l'Histoire à ma façon."

Les fouilles se termineront fin avril. L'équipe de l'INRAP laissera la places au groupe ARC, un promoteur immobilier. D'ici 2022, des maisons et des immeubles pouvant accueillir près de 140 familles sera construit sur ce site à l'histoire millénaire.