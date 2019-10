Des vêtements alsaciens pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes

Alsace, France

On peut y lire "strong", forte en français, "Revolution", ou encore "Actually, I can", en fait, je peux. Des T-shirts, des sweat-shirts ou encore des sacs en tissu ont été créés par une jeune Strasbourgeoise pour sensibiliser dans l'espace public sur les violences faites aux femmes.

Ils sont vendus sur le site Rise-Up pour 24,90 euros le T-Shirt, un euro est reversé à l'association Sos femmes solidarité, qui propose un accueil de jour pour les femmes victimes de violences en Alsace, ainsi qu'un centre d'hébergement pour celles qui ne peuvent pas rester chez elles.

Une démarche militante

"Nous connaissons tous et toutes une femme victime de violence physique ou psychologique", explique la créatrice de Rise Up, Léa Cuvellier, en soulignant que la libération de la parole en 2017 avait joué un rôle dans sa démarche. "C'est pour cela que la marque Rise Up communique à travers des slogans libérateurs pour hommes et femmes qui souhaitent suivre cet état d'esprit."