Des vêtements d'occasion vendus dans une caravane entre sud Landes et Pays Basque

Par Jacques Pons, France Bleu Pays Basque et France Bleu Gascogne

C'est un commerce tout nouveau né entre le sud des Landes et la côte basque. Baptisé "la recyclerie", ce magasin se trouve dans une caravane et propose, à Bidart, Tarnos et Anglet, des vêtements d'enfants d'occasion.