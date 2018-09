L'association a récupéré 500 kilos de vêtements dans des collèges et des lycées de Crest, de Grane et d'Aouste-sur-Sye dans la Drôme. Une nouvelle vente est organisée ce samedi matin.

Crest, France

Grâce au Secours Populaire de Crest, pour 5 euros, vous pouvez rhabiller votre enfant ! Vestes, pantalons et chaussures. Une nouvelle vente en organisée ce samedi matin.

En tout, 500 kilos de vêtements ont été récupéré dans des collèges et des lycées de Crest, de Grane et d'Aouste-sur-Sye. Des habits oubliés dans les classes, dans les cours de récré et les gymnases.

500 kilos de vêtements ont été récupérés. © Radio France - Victor Vasseur

C’est Chantal Gineste, une ancienne principale et proviseure qui a lancé l’opération cette année.

"Avant la rentrée, venez voir ces vêtements". Chantal Gineste, l'une des responsables du Secours Populaire de Crest. Copier

_C’est de la marque. C_’est important pour les enfants dont les parents sont en difficulté d’avoir eux aussi des beaux vêtements. C’est la nouvelle année, c’est un nouveau départ. Chantal Gineste

Le Secours Populaire à Crest, situé rue Sadi Carnot. © Radio France - Victor Vasseur

Pour trouver des vêtements de qualité et pas chère, rendez-vous au Secours Pop de Crest rue Sadi Carnot. C'est ouvert ce samedi matin de 9 heures à midi exceptionnellement, mais aussi le mardi après-midi de 14 h à 16h30 et les jeudis de 9h à 11h30.