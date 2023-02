Des vétérinaires de Dordogne créent un studio pour inciter les étudiants à s'installer en milieu rural

Un stéthoscope à la main, le docteur Lola Ebel ausculte un veau d'une quinzaine de jours sur une exploitation située dans le secteur de la Coquille, Pascal l'éleveur est conscient d'avoir de la chance à une époque où les vétérinaires se font rare dans les campagnes "quand on appelle, on est bien content de les avoir, elles viennent pour intervenir quand il y en a besoin".

ⓘ Publicité

Une nouvelle clinique doit ouvrir au printemps

Dans la clinique vétérinaire de la Coquille, elles sont quatre médecins à travailler à l'étroit pour le moment, en attendant la construction d'une nouvelle clinique à côté de la maison médicale. Elles s'occupent de chiens et de chats, mais aussi de vaches, de moutons ou encore de chevaux. Lola Ebel originaire d'Alsace, est arrivée en Dordogne en 2019 "par hasard, en regardant les annonces de vétérinaires un peu partout et le premier à m'avoir répondu, c'était l'ancien vétérinaire de la Coquille. Donc j'ai débarqué à la Coquille et c'est en le suivant sur ces journées que je me suis dit, c'est ce que je veux faire".

La future clinique vétérinaire de la Coquille ouvrira au printemps. © Radio France - Emmanuel Claverie

Un studio pour recruter

Avec ses trois collègues, Lola Ebel porte un projet autour d'une nouvelle clinique vétérinaire. Elle veut créer, au-dessus de cette clinique, un studio aménagé pour accueillir des stagiaires vétérinaires : "ça a fonctionné pour moi et pour l'une de mes collègues et c'est comme ça qu'elle a fini par travailler avec moi et c'est une solution pour recruter aujourd'hui".

Le projet est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine qui va verser une subvention de 110.000 euros. La nouvelle clinique sera modernisée. Elle va ouvrir au printemps avec deux salles de consultation, une salle dédiée à l'hospitalisation et à la chirurgie des veaux et des petits ruminants.

Les quatre vétérinaires de la Coquille s'occupent d'environ 5.000 bovins d'une cinquantaine d'exploitations, sans compter les autres animaux domestiques.