Les tribunaux administratifs saisis pour suspendre l'obligation du masque en extérieur

Le port du masque obligatoire dans de plus en plus de villes en France. Ici à Lyon.

Face à la remontée du nombre de cas de contaminations ces derniers jours, les villes sont de plus en plus nombreuses à imposer le port du masque à l'extérieur, notamment sur les marchés ou certaines artères très fréquentées.

Fin août, Jean Castex avait affirmé qu'il fallait "aller au-delà", mais son utilité dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ne fait pas consensus.

Ce discours tranche radicalement avec le message des autorités en début d'épidémie. Dans un contexte de pénurie de masques, elles assuraient que cet objet était destiné aux soignants et aux malades et "inutile pour toute personne dans la rue", selon les mots du Directeur général de la Santé (DGS), Jérôme Salomon.

Selon le protocole sanitaire en entreprise, "le Ministère du Travail autorise à enlever le masque dans certaines conditions, alors qu'il n'y a pas de consensus sur les masques à l'extérieur, comment justifier ces arrêtés préfectoraux qui imposent le masque à l'extérieur, ville après ville ?" indique Me Fabrice Di Vizio avocat expert des médecins libéraux.

Pas de consensus médical

"Tantôt obligatoire, tantôt nécessaire, très peu présent lors des apparitions du gouvernement, et absent des plateaux télévisés, et désormais facultatif pour les travailleurs extérieurs, depuis le plan sanitaire publié le 1er septembre, pour les entreprises, il est devenu un sujet semant la confusion" poursuit cet avocat qui représente l'Association Victimes Coronavirus France et le collectif des professionnels de santé C19 dont trois membres ont porté plainte fin mars devant la Cour de justice de la République contre l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Selon Me Fabrice Di Vizio, "une mesure qui n'est pas comprise ne sera jamais appliquée". "Les gens ont peur, et on est dans une hystérie collective" depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui il n'y a toujours "pas de preuves scientifiques que le virus se transmette à l'air libre" insiste Me Fabrice Di Vizio. "Il n'est pas normal qu'une personne qui se promène seule dans la rue soit verbalisée parce qu'elle n'a pas son masque. Parfois même on peut être verbalisé si on a pas le masque seul dans sa voiture, comme à Nice, c'est complètement incohérent" poursuit l'avocat.

Des recours déjà déposés dans plusieurs tribunaux en France

Le collectif Victimes Coronavirus France lance donc une procédure auprès des Tribunaux Administratifs pour faire annuler tous les arrêtés préfectoraux imposant le masque à l'extérieur. Des recours près du tribunal administratif de Paris, de Marseille, de Lyon et de Nice ont déjà été déposés ce mercredi 2 septembre. Tous les autres arrêtés préfectoraux imposant le masque à l'extérieur le seront également d'ici à la fin de la semaine.

Pour Me Fabrice Di Vizio, "ce sera à la justice de trancher si, oui ou non, le port du masque obligatoire rentre dans le cadre du principe de précaution et est proportionnel à la situation".

Mi-août déjà, un habitant de Montpellier a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral imposant le port du masque en extérieur. Le tribunal doit rendre sa décision le 10 septembre prochain.