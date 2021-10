Des vignerons berrichons créent un whisky 100% local

C'est un breuvage qui plairait sans doute à James Bond. Un whisky 100% indrien doit prochainement être commercialisé, à partir de la mi-novembre. Le projet est celui de Renaud et Matthieu Mabillot dont le domaine viticole (qui appartient à l'appellation Vins de Reuilly) est installé à Sainte-Lizaigne, près d'Issoudun. Dans un hangar, des tonneaux empilés abritent précieusement le whisky qui va arriver à maturité. L'idée leur est venue il y a quelques années. "Avoir un alambic à la maison, c'est excitant. On se retrouve à faire des mélanges d'ingrédients, des recettes pour avoir un alcool comme on le souhaiterait. C'est comme un cuisinier ou un pâtissier qui va rajouter sa petite patte pour obtenir son whisky à lui", expliquent les deux frères.

L'orge et le malt sont directement cultivés sur des parcelles agricoles gérées par Matthieu et Renaud Mabillot. Une fierté et surtout une donnée très importante pour la fabrication de ce whisky qui se veut résolument local. "On s'est adapté et on a réussi à sortir un whisky vraiment intéressant à goûter. On n'aura pas à rougir en marquant notre nom et whisky sur la bouteille et sur l'étiquette. On a réussi la première étape. C'est long mais ça vaut le coup", sourient les deux frères.