Des vignes plantées sur les hauteurs du théâtre antique de Vienne

"On est excité comme des gamins qui plantent leur première vigne" voilà comment Pierre-Jean Villa producteur de grands crus à Chavanay démarre notre conversation, alors qu'avec son compère Stéphane Ogier installé lui près d'Ampuis, ils viennent de planter quelques 2500 pieds de Syrah sur la colline de Pipet qui surplombe le théâtre antique de Vienne.

Tout est parti d'une vielle carte postale accrochée au mur d'un restaurant

C'est une nouvelle étape dans leur projet assez fou né par hasard, lors d'un repas dans un restaurant viennois. "Accrochée au mur, à coté de notre table, il y avait une vielle carte postale des années 20, se souvient Stéphane Ogier, sur laquelle on voyait le théatre et au dessus, sur la colline, de la vigne. Ça m'a intrigué, j'ai proposé à Pierre-Jean qu'on aille voir sur place, et là, l'idée nous est venue de replanter de la vigne sur ce terrain en friche, ce terrain abandonné".

plantation des pieds de vigne sur la colline de Pipet à Vienne (isère) le 5 mai 2020 - ®actuadrone

Pierre-Jean Villa reconnait que dans un premier temps, il a pris ce projet "à la légère". Mais devant la détermination de son ami, il a commencé à y croire. "Il nous a fallu retrouver le propriétaire du terrain, par chance c’était la mairie, raconte-t-il, par chance aussi la municipalité a été intéressée par notre projet et accepté que nous signons un bail de 18 ans, c’était en mars 2019. Ensuite les deux amis se sont lancés dans des travaux de défrichement, déboisement, terrassement pendant de longs mois sur ce terrain très pentu. Puis est venu le temps de planter les pieds de vigne.

Deux mois de retard à cause du confinement

Or le coronavirus est passé par-là. "Avec le confinement on s'est demandé si on allait planter ou pas, l'entreprise spécialisée pour intervenir sur des terrains en pente ne savait pas si elle pourrait venir ou non" explique Stéphane Ogier. La plantation a été repoussée de deux mois. "On était un peu inquiet de ce timing, raconte Pierre-Jean Villa, car il est tard pour planter des vignes désormais, mais par chance là encore, il a beaucoup plu la semaine dernière et on a trouvé la terre dans un état parfait ce mardi au moment d'attaquer l'opération."

Stéphane Ogier et Pierre-Jean Villa, les deux vignerons à l'origine du projet - ®actuadrone

Une opération très technique car le terrain est très pentu, il a fallu l'intervention d'une pelle mécanique un peu spéciale

Une opération très technique, vue la configuration des lieux ; "Déjà l'accès en lui même est très compliqué c'est très pentu, très accidenté, détaille Stéphane Ogier, les murs entre les terrasses sont très hauts, nous avons donc eu besoin d'une grue, d'une pelle mécanique un peu spéciale."

plantation des pieds de vigne sur la colline de Pipet à Vienne (Isère) le 5 mai 2020 - ®actuadrone

Les premiers raisins sont attendus dans trois ans. Quant aux premières bouteilles, pas question de se précipiter disent les deux viticulteurs qui promettent d'attendre le temps qu'il faudra (six ans ? sept ans ?) pour que le vin soit à la hauteur de leurs attentes. "On ne veut pas être déçus et on ne veut pas décevoir" concluent-ils.

Vue par drone de la colline de Pipet à Vienne (Isère) lors de la plantation de la vigne le 5 mai 2020 - ®actuadrone