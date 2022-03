"On ne peut pas rester insensible" : les villages de l'Indre participent à l'élan de solidarité avec l'Ukraine

Organiser au mieux l'élan de solidarité et l'émotion suscitée par la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie depuis une semaine. Tel est le rôle du président des maires ruraux de l'Indre. Nombreuses sont les communes en Berry à organiser des collectes : matériel médical, vêtements chauds, produits d'hygiène... "Il faut prendre un peu de recul. Ça n'est pas utile de partir pour apporter des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin", souligne Roland Caillaud, invité de France Bleu Berry ce jeudi.

Afin d'être plus efficace dans les produits à amener en Ukraine, l'association nationale des maires ruraux a fait une proposition. "On réfléchit à un système de jumelage entre un village d'Ukraine et un village français", explique Roland Caillaud, également maire de Pouligny Saint-Pierre. "Quand on aura une adresse et qu'on pourra communiquer, on pourra demander leurs réels besoins pour faire passer ce dont ils ont besoin", justifie-t-il.

On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en Ukraine, chez nos voisins, sur la terre d'Europe

Les agriculteurs berrichons ont un rôle majeur à jouer

Lors de son allocution officielle mercredi, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de réindustrialiser la France et d'acquérir une indépendance énergétique notamment. Pour Roland Caillaud, les agriculteurs ont toute leur place dans ce dispositif. "La première mission reste de nourrir les hommes mais elle peut jouer un rôle dans la création d'énergie. Nous avons l'espace, le soleil, l'eau, la biomasse et pas mal d'outils pour produire de l'énergie", indique le président des maires ruraux de l'Indre.

On n'a pas que des bonnes terres pour récolter dans notre région. On pourrait y faire du biogaz, installer des panneaux solaires, réarmer nos moulins

Enfin, il appelle de ses vœux un plan de soutien pour le monde agricole. "Ils ont été maltraités depuis des années. Ce sont encore eux qui vont être touchés sur des problèmes d'augmentation des matières premières. On ne sait pas si on va disposer des quantités nécessaires de gaz et d'engrais. On risque d'avoir du mal à s'approvisionner", conclut Roland Caillaud. Un plan de résilience a été confirmé par Emmanuel Macron. Des mesures devraient concerner les agriculteurs.