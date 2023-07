Des violences urbaines "en recul" en Mayenne, trois mineurs interpellés et récupérés par leurs parents

Les violences urbaines, liées à la mort du jeune Nahel en région parisienne, tué mardi par un policier, sont en baisse dans toute la France. Ce samedi midi, la préfecture de la Mayenne indique dans un communiqué que ces violences sont "en recul" depuis la nuit dernière.

"Quelques tirs de mortier ont eu lieu dans la soirée à Laval. Plusieurs incendies volontaires de containers sur la voie publique ont été maîtrisés par les sapeurs-pompiers à Evron et à Laval, dans le quartier de la gare. L’action conjointe des policiers et des gendarmes a permis de maintenir un haut niveau de vigilance toute la nuit et d’assurer l’ordre dans les zones concernées" écrit la préfète de la Mayenne.

3 enfants interpellés

À Laval, trois mineurs ont été amenés au commissariat de police "pour y être récupérés par leurs parents après rappel des devoirs liés à l’autorité parentale. Comme la nuit précédente, aucun bâtiment public n’a été incendié et aucun magasin n’a fait l’objet de dégradation ni de pillage" indique la préfecture.