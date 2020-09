Des Virades de l'espoir annulées ou limitées dans le Loiret à cause du Covid-19

Les Virades de l'espoir, prévues le week-end prochain, sont annulées pour cause de Covid-19 à Château-Renard et Chevilly. Elles sont maintenues dans quatre autres communes du Loiret, mais fortement limitées. Des recettes en moins pour les organisateurs, qui lancent un appel aux dons.

Les dons récoltés lors des Virades de l'Espoir 2020 devraient être en baisse de 40% au niveau national, indique Augustin Buffoni, représentant de "Vaincre la Mucovicidose" dans le Loiret. Et ce à cause de la circulation active du Covid-19 qui oblige les organisateurs à annuler ou limiter fortement les manifestations prévues le 26 et/ou 27 septembre, dans le cadre des Virades de l'Espoir.

Virades annulées à Chevilly et Château-Renard

Dans le Loiret, les Virades de l'Espoir sont donc annulées à Chevilly, au nord d'Orléans, et à Château-Renard, dans l'Est du département. Elles sont "simplifiées" à Nevoy, Ormes, Bonny-sur-Loire et Montargis.

A Nevoy, par exemple, "les animations de Karaoké du samedi soir, les animations pour les enfants ainsi que les démonstrations de country et de zumba" sont annulés. Seules les randonnées pédestres sont maintenues ainsi que la présence de groupes de percussions.

Je ne veux pas prendre le risque de créer un cluster en maintenant les Virades"

A Chevilly, la décision d'annuler les Virades de l'Espoir, qui devaient se tenir ce dimanche, a été prise fin août. Une première depuis vingt-trois ans. "Le Loiret est classé en rouge, je ne veux pas prendre le risque de créer un cluster et qu'on m'estime responsable parce que j'ai maintenu la manifestation", explique M. Buffoni.

"La mairie de Chevilly nous a demandé de ne pas mettre en place de buvette. Déjà, ça va représenter entre un tiers et un quart de recettes en moins pour l'association, et puis je ne peux pas, du coup, installer de jeux pour enfants, de vide-grenier ou de balades à motos, qui seraient forcément responsables d'attroupements de personnes".

Si on dépasse les 10.000 euros de dons collectés, on sera contents"

A Chevilly, "on accueille en général 3 à 5000 personnes chaque année, et on récolte habituellement entre 24.000 et 34.000 euros pendant les Virades de l'Espoir. Cette année, si on dépasse les 10.000 euros, on sera contents", explique Agustin Buffoni. Il lance un appel aux dons malgré l'annulation de la manifestation dimanche, notamment via le site internet des Virades qui permet de collecter directement des dons.

A ce jour, un peu plus de 7.000 euros ont déjà été récoltes par les Virades de Chevilly,