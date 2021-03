"Des visages de naufragés, femmes, enfants et hommes qui portent la peur, la terreur et l'angoisse" JP Lacan

Une grande exposition itinérante de l'association SOS Méditerranée pour sensibiliser le public au drame des naufrages de migrants en mer a été inaugurée ce mercredi au lycée de la Mer à Sète.

Entretien avec l'administrateur de SOS Méditerranée, Jean-Pierre Lacan.

Des photos très grand format de naufragés sauvés par l'un des navires de SOS Méditerranée. L'idée est d'humaniser des chiffres ?

Jean-Pierre Lacan : Oui, absolument. Effectivement, les chiffres sont terribles. Ce sont quasiment 300 morts depuis le début de l'année dans les traversées méditerranéennes, 1300 morts l'année dernière et plus de 20.000 morts depuis 2014, c'est absolument d'autant que ce ne sont là que des estimations. Mais derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants et des visage qui portent la peur, la terreur, l'angoisse mais aussi l'espoir et la joie. C'est l'objectif de cette exposition, humaniser les opérations de sauvetage que nous conduisons en Méditerranée.

L'espoir et la joie lorsqu'ils arrivent de l'Aquarius, puis l'Ocean Viking, les deux navires utilisés par SOS Méditerranée depuis 2016. vous avez embarqué des photographes.

On a trois missions SOS Méditerranée. La première c'est de sauver des vies, la deuxième mission, c'est de les protéger comme on le fait lorsqu' ils sont à bord de nos navires et la troisième mission est de porter témoignage. Pour cela, nous avons toujours à bord des journalistes et des reporters photographes. Ces photos exposées, c'est une sélection des meilleurs clichés, les meilleures photos de ces reporters photographes qui se sont succédés depuis 2016. Nous exposons donc avec ce magnifique outil. Ce sont quinze grands panneaux de deux mètres de haut sur un mètre vingt de large en recto verso, ce sont deux tonnes de matériel, la mobilisation de bénévoles pour faire circuler.

Vous exposez au lycée de la mer à Sète. Le jeune public est un objectif ?

Le lycée de la mer c'est lieu symbolique très fort. Ce sont des apprentis marins à qui nous nous adressons. Et c'est l'une de nos missions d'aller dans les lycées, dans les collèges, pour aller témoigner de la réalité de ces franchissements méditerranéens. Nous avons un label donné par le ministère de l'Education nationale et grâce à ce label, nous répondons aux invitations des enseignants. Donc, dans un premier temps, nous allons faire circuler cette exposition dans les lycées et collèges, mais pas seulement. Nous allons aussi aller dans des lieux plus ouverts au public au fur et à mesure que la contrainte sanitaire se desserrera.

Ces migrants viennent la plupart du temps de Libye où ils vivent l'enfer dites-vous.

Ils partent des côtes libyennes pour l'essentiel. La Libye qui est sans gouvernement depuis 2011 et qui est en plein chaos, livrée aux gangs armés et aux milices islamistes pour certaines. La Libye vit en partie du trafic des migrants, c'est la 3ème richesse, richesse vous vous rendez compte du terme, économique de la Libye. Après le trafic du pétrole et le trafic des armes, il y a le trafic d'êtres humains. Ils sont enfermés dans des camps, torturés, violées systématiquement pour les femmes, réduites au commerce sexuel, vendues comme esclaves, travaillant sur des chantiers pour rien, sous alimentés. C'est absolument épouvantable et nous ne sommes pas les seuls à décrire cette situation, les grandes organisations internationales le dénoncent inlassablement. L'ONU, les Nations unies, le Haut commissariat aux droits de l'homme le dénoncent incessamment, sans arrêt, et personne n'entend du côté des Etats riverains du nord de la Méditerranée. Nous aimerions bien qu' il y ait un accord pour que nous n'ayons plus d'utilité et qu'on mette en place ce qu'il faut et les moyens pour faire cesser ces drames.

Où en êtes-vous avec le navire Ocean Viking? Vous venez de reprendre la mer, me semble t il, après dix mois de blocage en Italie.

En effet, nous avons été bloqués en Italie pendant cinq mois parce que l'Italie a surinterprété le droit maritime et nous a contraint à nous équiper davantage, nous avons accepté de le faire. D'autres ONG sont allées devant les tribunaux, nous, nous avons accepté de le faire, ce qui nous a permis de repartir. Nous avons repris la mer le 11 janvier et depuis, nous avons sauvé 796 vies qui s'ajoutent au 32 595 personnes sauvées par SOS Méditerranée. C'est important mais au regard de la réalité des drames, c'est malheureusement insignifiant.

SOS Méditerranée vit de quoi ? De solidarité ?

Oui, SOS Méditerranée est un réseau d'associations européennes citoyennes qui ne vivent que par les dons des citoyens européens ou en très grande partie. C'est porteur d'espoir. Une journée en mer de l'Ocean Viking, navire actuel coûte plus de 14.000 euros et malgré tout, nous continuons à fonctionner depuis mars 2016 grâce à la mobilisation citoyenne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de monde qui soutienne ce message de fraternité parce on nous ne sommes pas porteur d'un discours politique, nous sauvons des vies, nous faisons du sauvetage en mer. C'est tout.