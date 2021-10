Des visites guidées gratuites en Ile-de-France pendant les vacances de la Toussaint

Pour occuper les enfants pendant les vacances, voici une activité (et c'est assez rare pour être souligné) gratuite : des visites guidées dans toute l'Ile-de-France, tous les jours à partir de ce samedi et jusqu'au 8 novembre. L'opération avait déjà eu lieu cet été et, fort de son succès (12.500 visiteurs), le Comité régional du tourisme de Paris Ile-de-France a décidé de récidiver pour la Toussaint.

Vous aurez ainsi le choix entre une visite sur les pas de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, l'exposition Lego de Rueil-Malmaison, la Villa Savoye de le Corbusier à Poissy, une balade nature à Provins ou encore une visite guidée du Panthéon de Paris. Pour réserver votre visite gratuite, il vous faudra contacter le Centre des monuments nationaux ou les offices de tourisme et réserver directement auprès d'eux. L'opération est entièrement financée par la région, afin de soutenir les guides conférenciers.