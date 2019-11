Des visiteurs très attendus

La VMEH fête ses 50 ans dans l'Yonne. Cette association regroupe des bénévoles qui rendent visite aux malades en établissement hospitalier. Et leur rôle est important, comme en témoigne l'expérience de Josette et Arlette, visiteuses à l'EHPAD Les Hortensias, à Saint-Florentin.

Saint-Florentin, France

Elles connaissent les résidents de cet EHPAD, depuis plusieurs années déjà, et leurs visites sont toujours très attendues, pour discuter, donner des nouvelles, jardiner, faire des activités... Josette et Arlette sont des visiteuses, attentives et bienveillantes. Elles donnent du temps, chaque semaine, et ces échanges leur font du bien, à elles aussi.

" En fait, ça nous apporte énormément, disent-elles. Tout ce que l'on donne, on le reçoit au centuple. C'est bénéfique. Après toutes ces années, nous sommes comme des amis."

Un autre regard sur les résidents

Cette amitié est partagée par beaucoup de résidents. Bleuette, 89 ans, en témoigne avec émotion. Grâce à ces visiteuses, elle a le sentiment d'avoir trouvé une famille. "Ma fille est en Guadeloupe, je n'ai personne, explique-t-elle, la voix tremblante. Je voulais partir, mais je commence à me plaire ici, grâce à elles."

Au fil des années, les visiteuses ont pris leur place dans l'établissement, aux côtés de l'équipe soignante. Christelle Tremblay, l'animatrice, reconnaît qu'elles apportent un autre regard sur les résidents. "Elles ont plus le temps, et elles peuvent m'informer de petits problèmes que nous ne voyons pas au quotidien."

Les bénévoles sont les bienvenus

L'association des visiteurs est donc indispensable, mais comme toute association, son engagement dépend des bénévoles. Les besoins sont très importants et les volontaires sont les bienvenus. Ils sont aujourd'hui huit visiteurs à Saint-Florentin, et 80 pour tout le département de l'Yonne.

Contact de l'association : 03.86.87.07.73 / vmeh89@orange.fr