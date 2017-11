Des vitres qui chauffent et qui peuvent remplacer un radiateur : c'est fabriqué par Vitrum Glass une entreprise du Mans

Remplacer les radiateurs par des vitres chauffantes : c'est ce que propose Vitrum Glass, une entreprise mancelle en pleine expansion.

Vitrum Glass existe depuis 2012 au Mans. L'entreprise composée de trois salariés est installée en plein cœur du campus universitaire du Mans. Elle développe des vitres chauffantes. Elle réalise une soixantaine de chantiers par an et compte développer un nouveau concept la semaine prochaine à Batimat à Paris, le mondial du bâtiment.

Comment ça marche ?

"C'est la vitre interne qui chauffe", nous dit Manuel Dariosecq, le gérant de Vitrum Glass, "et à l'intérieur de ce verre il y a des oxydes métalliques avec un courant électrique, qui entraîne une montée en température sans déperdition de chaleur. Le verre monte de 0 à 40 degrés en température en moins de quinze minutes sans déperdition extérieure ce qui fait donc un chauffage par le verre. C'est raccordé électriquement via un thermostat et on peut supprimer les radiateurs".

Schéma du fonctionnement des vitres de Vitrum Glass - @vitrumglass

Une technologie réglable à distance

Les dirigeants de Vitrum Glass travaillent sur une soixantaine de chantiers par an. Ils comptent développer une nouvelle technologie la semaine prochaine au salon Batimat à Paris avec des réglages à distance. "On a un petit capteur qui s'appelle un smarter qui est posé sur le verre", poursuit Manuel Dariosecq, le gérant, "il y a des capteurs de températures, des capteurs de présence, le tout pour réaliser des réglages de températures lorsque vous êtes ou non dans la pièce. Avec ce système, vous pouvez également régler la luminosité du verre et bien sur faire toutes sortes de réglages à distance via votre ordinateur ou votre téléphone portable".

Les vitres chauffantes de Vitrum Glass pilotées à distance - @vitrumglass

Rien ne filtre sur les chiffres

Cette année, Vitrum Glass a réalisé au Mans le restaurant de l'abbaye de l'Epau et plusieurs verrières d'hôtels de luxe à Paris. En revanche rien ne filtre sur les résultats, ou encore le chiffre d'affaires.