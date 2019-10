Des voiturettes électriques à la disposition des visiteurs des cimetières de Toulon

C. MARQUES

Quatre voiturettes électriques réparties entre le cimetière central et celui de l'ouest sont mises désormais à la disposition des visiteurs qui viennent nettoyer les tombes de leur proche, ou se recueillir. Le règlement intérieur permettait jusqu'à présent un accès en voiture aux deux sites, mais uniquement la semaine en matinée, et le vendredi après-midi pour les détenteurs d'un certificat médical.

"Certainement beaucoup de nos aînés ne viennent pas au cimetière parce qu'ils ont de la difficulté à se déplacer. C'est la moindre des choses de leur permettre d'aller se recueillir sur la tombe des êtres qui leur sont chers et qui sont ici au cimetière" commente Hubert Falco, le maire de Toulon. Les voiturettes sont donc disponibles tous les jours, conduites par des agents du cimetière, qui déposent au plus près des tombes les familles demandeuses, et qui leur permettent également de charger, par exemple, les pots de fleurs ou autres accessoires.

Lagoubran, c'est 11 hectares

Une initiative qui prend tout son sens après avoir appréhendé la taille du cimetière de l'Ouest, situé dans le quartier Lagoubran. Avec ses 12.012 tombeaux, ce lieu de recueillement s'étend sur 11 hectares. Le cimetière central est certes un peu plus petit, un peu plus de cinq hectares, mais les allées sont également à perte de vue.

"C'est facile pour une famille dont le proche repose à l'entrée du cimetière. Mais c'est plus compliqué quand le tombeau est à l'autre extrémité" détaille Hélène Audibert, l'adjointe au maire en charge des cimetières. D'où cette mise à disposition de voiturettes électriques. Et qui dit électriques dit silencieuses. "Cela a son importante lorsque l'on est dans un lieu comme un cimetière, qui demande du recueillement et de la tranquillité"conclut l'élue.

"C'est une excellente nouvelle, je suis dépendante de mon fils qui n'a pas toujours le temps de m'emmener sur la tombe de mon mari. Et c'est vrai que je me suis déjà dit que ça serait bien d'avoir un système comme un petit train pour aider ceux qui comme moi ont des difficultés à marcher longtemps. Je pourrais désormais venir plus facilement" se satisfait Eliane, une Toulonnaise de 85 ans, venue se recueillir au cimetière Lagoubran.