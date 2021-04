De jeunes voleuses sévissent aux arrêts de tram à Montpellier et inquiètent les usagers

Ces vols sont souvent commis à la gare et sur la ligne 1 du tramway (arrêts Saint-Eloi, Universités, Occitanie, Euromédecine)

Ces faits ne sont pas nouveau mais régulièrement, les internautes postent des messages sur Facebook pour prévenir que des pickpockets sévissent à tel ou tel endroit de la ville de Montpellier.

Le père d'Owen en a fait les frais il y a trois semaines. "C'est seulement quand on est monté dans le tramway qu'on a remarqué que son sac était ouvert et que son portefeuille avait disparu", raconte le jeune homme d'une vingtaine d'années. Ils ont déposé plainte mais ne s'attendent pas à retrouver ces papiers.

Les habitués des transports publics parlent souvent d'un même groupe de personnes : des jeunes filles, âgées de 12 à 17 ans, et originaires de Bosnie. Elles sévissent à deux ou en groupe, principalement sur la ligne 1 du tramway (Saint-Eloi, Universités, Occitanie, Euromédecine) et à la gare.

"Elles sont là tous les jours en fait, renchérit Issem, étudiante en biochimie. Quand je les vois, je fais attention". Lundi, les délinquantes l'ont abordée. "Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas de pièces et m'ont demandé si elles pouvaient utiliser ma carte bleue."

Meriem a empêché les jeunes voleuses de s'en prendre à une vieille dame Copier

Ce week-end, Meriem les a prises sur le fait. Les voleuses tentaient de dérober le portefeuille d'une vieille dame. La jeune femme s'est empressée de donner l'alerte. "Elle s'est approchée de moi et elle m'a regardé dans les yeux, raconte la jeune femme de 34 ans, encore bouleversée. Elles allaient me taper. Je ne comprends pas pourquoi on ne les arrête pas parce que ce sont des filles connues! Moi je connais leur visage."

Les policiers interpellent ces jeunes filles au moins deux fois par semaine mais elles ne sont pas toujours convoquées devant la justice, en raison de leur jeune âge. Souvent, elles sont placées en foyer et suivies par les services sociaux.