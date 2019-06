Des vols de pièces automobiles en masse dans les Bouches-du-Rhône

Marseille, France

2400 plaintes ont été déposées dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année suite au vol d'une ou plusieurs pièces de son véhicule. Ce nombre est stable par rapport à l'année dernière mais on estime la réalité bien pire. En effet, seulement une victime sur quatre porte plainte parce que bien souvent, l'assurance ne prend pas en charge ce type d'incident.

Marseille, la moitié des vols

1200 plainte ont été déposées à Marseille depuis le début de l'année. Mohamed s'est fait voler à plusieurs reprises dans son quartier du 15e arrondissement où il vit depuis plus de vingt ans : "une première fois, ils ont volé le catalyseur et je m'en suis rendu compte en démarrant la voiture" et la deuxième fois "ils ont cassé la vitre pour ouvrir le capot et prendre la batterie". Ce marseillais est excédé des comportements "ici, quand ont a besoin de réparer sa voiture, on pique chez l'autre".

La revente de Clio

Les Renault Clio sont les cibles préférées des délinquants explique Benjelil dépanneur pour les compagnies d'assurance : "les phares, les pare-chocs, c'est ce qui est le plus volé parce que c'est ce qui est le plus souvent abîmé lors des accidents". Le dépanneur en remorque tous les jours. Les Bouches-du-Rhône font parti des départements les plus accidentogènes avec plus de 1250 accidents recencés par les forces de l'ordre depuis le début de l'année, sans compter les petits accrochages.

Un cercle vicieux

Pour ceux qui se sont fait dérober une partie de leur carrosserie, le plus dur est de retrouver la pièce manquante. Mais par exemple, il est très difficile de trouver un pare-choc de Clio confie Thomas qui travaille dans une casse auto du 15e arrondissement de Marseille : "Dès qu'une voiture arrive, un client se manifeste : ça part comme des petits pains."