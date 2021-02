Dans le train, des voyageurs tricotent bonnets et écharpes pour les plus démunis

Bonnet bleu marine à pompon sur la tête et écharpe grise autour du cou, Zijiad admire son nouveau look dans le miroir d'un téléphone. "Je suis content, ça me va super bien. J'adore les couleurs!", commente-t-il tout sourire. Ce sans-abri est l'un des bénéficiares de l'opération "Triko Solidaire" lancée par la SNCF sur la ligne K du Transilien (qui relie Crépy-en-Valois à la Gare du Nord).

Cinquante bonnets et écharpes réalisés en 15 jours

Fin janvier, la compagnie ferroviaire a distribué des pelotes de laine aux usagers dans plusieurs gares afin qu'ils tricotent pour les plus démunis. Une cinquantaine de bonnets, écharpes et tours de cou ont déjà été récoltés. Une première distribution, assurée par l'association La Balade des Lucioles, a eu lieu mercredi soir près de la Gare de l'Est à Paris.

Lors de leur maraude, les bénévoles, en plus du café, proposent ce soir-là écharpes et bonnets. Il y en a pour tous les goûts. "Celui-là, c'est pour homme?", s'interroge Mohammed, devant un bonnet blanc et rose. Il jette finalement son dévolu sur un modèle gris et sur l'écharpe assortie. "Tout est tricoté à la main", vante Lucas, l'un des bénévoles.

Une opération solidaire et conviviale

Muriel, 51 ans, est l'une des petites mains qui a participé à la confection. Passionnée de tricot, elle a sauté sur l'occasion quand elle a vu la distribution de pelotes de laine un matin à la gare de Saint-Mard (Seine-et-Marne). "Je me suis dit pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice et aider les personnes dans le besoin". En une semaine, ellle a réalisé un tour de cou, en partie durant son trajet. "Cela m'arrive régulièrement de tricoter dans le train. Et j'ai déjà prévu d'en faire un deuxième", assure-t-elle.

L'opération dure jusqu'au 19 mars mais la SNCF se félicite déjà du succès rencontré. "On est très content. C'est à la fois une opération solidaire et conviviale", explique Claire Offredo, directrice déléguée de la ligne K. "Elle a généré un enthousiasme et un esprit d'échange entre nos agents et nos voyageurs, qui sont des réguliers sur la ligne". C'est aussi une opération basée sur l'économie circulaire puisque la laine provient d'invendus des merceries implantées dans les communes desservies par la ligne K.

