Désert médical en Deux-Sèvres : "Il faut attirer les jeunes et garder les plus anciens", selon Philippe Boutin

Il y aura un désert médical de plus d'ici janvier 2024. A Ménigoute dans les Deux-Sèvres , les trois médecins généralistes vont quitter leur cabinet pour exercer ailleurs. Près de 3.500 patients vont se retrouver sur le carreau. "Il faut créer des conditions d'exercice qui créent des jeunes", explique le docteur poitevin Philippe Boutin à France Bleu Poitou. Il est aussi membre de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF).

Attirer les jeunes et les conserver

"S*'il y a des normes, des contraintes supplémentaires, cela amènera des départs comme cela. L'ensemble du corps médical est courtisé par les hôpitaux, les cliniques privées, une activité salariée. On est en concurrence au niveau libéral avec tout cel*a", alerte Philippe Boutin. Le médecin généraliste à Poitiers évoque un remède pour faire face à ce problème "attirer les jeunes et conserver les plus anciens".

Dans les Deux-Sèvres, il y avait 324 professionnels de santé pour 100.000 habitants en Deux-Sèvres en 2019. Dans la Vienne, 457 pour 100.000. "Il y a un manque de médecin à partir du moment où il y a eu un numerus clausus depuis des années, il y a même eu fin des années 1990 début des années 2000 une retraite anticipée des médecins car ils coûtaient à la société, on en arrive là aujourd'hui", complète Philippe Boutin.

"Former un médecin, cela prend du temps, dix ans, peut-être sept si on est optimistes. Il y aura jusque-là une pénurie de médecins", conclut Philippe Boutin. Le maire de Ménigoute , des professionnels de santé et un représentant de l'agence régionale de santé ont eu une réunion ce lundi soir à ce sujet. D'autres communes dans les Deux-Sèvres comme à Aiffres ou Coulonges-sur-L'Autize recherchent un médecin.