Laval, France

Dans l'entrée du Laval Virtual Center, un panneau rose bonbon. "Bienvenue aux médecins en Mayenne". Le message est clair, l'enjeu important. Le département est l'un des plus grands déserts médicaux de France, alors "autant tout essayer", confient les élus.

Parler aussi de la vie en Mayenne, pas que de la médecine

Ce mardi soir, une vingtaine d'internes en stage dans le département sont invités. On parle évidemment médecine et applications de réalité virtuelle, mais pas que. Gros plan sur le tourisme et la culture mayennaise : "les 10 cinémas, les 35 festivals et pas mal d'endroits fantastiques à visiter", résume Michel Talvard, directeur de Mayenne Tourisme

De vrais atout pour Eve, en stage au Centre hospitalier de Laval. "Ma chef n'arrête pas de me parler de Sainte-Suzanne, il faut que j'y aille !, sourit la jeune femme, originaire de la Rochelle. Mais on est tous un peu déracinés ici. Dès qu'on a un week-end, on repart voir nos proches". Le choix a été fait d'inviter des internes en début de stage pour les inciter à découvrir le département. Avec cette présentation, nul doute qu'ils resteront un peu plus en Mayenne.

"M'installer ici ? Ça ne me poserait aucun problème" Julien, un interne à Mayenne.

Autre atout, le dynamisme médical : les centres de santé qui sortent de terre, les nombreuses subventions. "Forcément, ça attire, il y a des efforts", reconnaît Julien, originaire de Besançon. "Il y a aussi une bonne organisation de la médecine générale ici, avec les gardes de régulation en libéral parce qu'on sait qu'il y a une continuité des soins même quand on n'est pas là", apprécie Anaïs, de Metz.

Une soirée indispensable pour se "vendre", confie François Dima, président du conseil de l'ordre des médecins en Mayenne."Il faut qu'on leur montre qu'il fait bon vivre en Mayenne. Ce travail de promotion, on ne l'avait pas avant. Le travail commence et je suis confiant si on s'appuie sur ce point".

Message reçu pour Julien, interne chez un médecin généraliste à Mayenne. Il se sent bien dans le 53. "Je préfère m'installer en campagne, je suis plus attiré par ce mode de vie qui offre une qualité de vie différente. C'est quand même mon 4e stage en Mayenne. C'est vrai qu'au départ on m'avait annoncé 'oh tu vas dans un trou!' si je puis dire. Et finalement, j'ai découvert un lieu agréable, assez dynamique avec pas mal de choses à faire. Géographiquement bien situé, on a la possibilité d'aller à la mer, avec un aspect culturel intéressant. Si je devais m'installer professionnellement dans la région, ça ne poserait aucun souci", sourit-il.

Certains hésitent encore. "On ne sait pas si notre conjoint trouvera un emploi ici" explique l'un, "encore trop tôt pour décider", rétorque une autre. D'autres sont catégoriques : impossible pour eux de rester ici, ils préfèrent retrouver leur département d'origine après leur stage mayennais.