Désert médical : les solutions partout en France

Ce jeudi 26 janvier, l’émission "Place de la République" sur France Bleu Maine est consacrée à la désertification médicale. Mais France Bleu c'est 44 radios locales, alors quelles sont les solutions testées ailleurs en France ?

« Désolé, le Dr X ne prend plus de nouveau patient » : c’est la phrase que vous avez certainement entendue si vous êtes à la recherche d’un nouveau médecin traitant, que vous soyez nouvel arrivant en Sarthe ou que votre médecin de famille soit parti à la retraite. Mais ailleurs en France, la situation n'est pas forcément plus facile. On a trouvé quelques solutions testées ailleurs dans l'hexagone pour tenter de contrer la désertification médicale...

A Roanne (Loire) une cabine médicale

Ticket-bilan qui sort de la machine médicale de Roanne - une solution pour alléger le travail des médecins ? © Radio France - Mahauld GRANIER

Dans la pharmacie mutualiste de Roanne (Loire), une petite cabine blanche a vu le jour. Sous ses allures de photomaton, il s'agit en réalité d'un poste de consultation médicale. Pour lutter contre la désertification médicale, de nombreux acteurs du Roannais s'allient derrière ce projet futuriste.

A Oberbruck (Haut-Rhin), on consulte par écran interposé !

Une consultation à distance avec un médecin : le patient peut dialoguer avec lui et, via la caméra, le médecin peut zoomer sur une partie du corps © Radio France - Patrick Genthon

Une consultation de télémédecine a démarré en septembre à Oberbruck, petite commune haut-rhinoise de 400 habitants, sans médecin depuis trois ans. Les habitants, essentiellement des personnes âgées, ont été conviés pour une démonstration. La mairie espère qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire.

A Sens (Yonne), SOS Médecins prend temporairement le relais

Face au manque de médecins, SOS Médecins prend en charge des patients âgés et fragiles. © Radio France - Renaud Candelier

Face au manque de médecins généralistes à Sens, SOS Médecins prend désormais en charge des patients âgés et fragiles qui étaient sans médecin traitant. Un dispositif unique en France lancé l'an dernier. Cela a permis à 44 patients qui n’avaient pas ou plus de médecins traitants d'être à nouveau suivis.

ET AUSSI - Le département de la Manche crée des primes pour les jeunes médecins remplaçants et aide les conjoints des médecins qui s'installent à trouver du travail.