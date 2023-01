Désert médical : ouverture d'un centre de soins non-programmés à Pithiviers

C'est un nouveau dispositif pour lutter contre le désert médical qui voit le jour dans le Pithiverais. Après avoir mis en place, il y a un peu plus de deux ans, un numéro de téléphone gratuit, réservé aux patients sans médecin traitant , la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Beauce-Gâtinais lance un centre de soins non-programmés. Il ouvre ses portes ce vendredi.

Ce centre de soins non-programmés est installé au sein de l'hôpital de Pithiviers. Il s'agit d'un cabinet médical, parfaitement équipé pour recevoir des patients. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les consultations seront exercées par des médecins libéraux volontaires. Ils sont cinq pour l'instant à avoir accepté de consacrer à tour de rôle une demi-journée de leur temps professionnel. Afin d'éviter une afflux, la future patientèle sera régulée par le SAMU. "La régulation est primordiale à la fois pour le médecin qui va accueillir les patients et pour prioriser les patients qui doivent être vus dans les 24 ou 48 heures" indique Latifa Miqyass, médecin à Bazoches-les-Gallerandes et présidente de la CPTS.

Des cancers, des ulcères, des dénutritions très avancés

Cette nouvelle structure vient compléter le dispositif de numéro de téléphone gratuit qui permet de trouver un rendez-vous chez un médecin et auquel une vingtaine de praticiens du Pithiverais participent aujourd'hui. Ce cabinet médical en commun traitera uniquement des soins non-programmés, entorse, lombalgie, fièvre, ect. Il sera l'occasion également de repérer des pathologies plus lourdes chez ceux qui n'ont pas accès aux soins. "On se retrouve face à des situations assez catastrophiques" révèle Stéphanne Plommet, médecin à Neuville-aux-Bois qui participe au dispositif. "On découvre des cancers, des ulcères, des escarres, des dénutritions très avancés" précise le praticien récemment installé dans le Loiret.

Désengorger les permanences du week-end

L'objectif de ce centre est aussi de désengorger les urgences des permanences du week-end. Selon Latifa Miqyass, à l'origine du projet, "nous sommes à 100 à 120 patients qui sont reçus le week-end, ce dispositif va nous permettre de lisser cet afflux sur la semaine". Le docteur Aliette Berthault ,qui fait partie des cinq généralistes qui se sont engagés dans ce dispositif, témoigne " il y a des mamans qui attendent le samedi midi avec leurs enfants parce qu'il y a de la fièvre depuis deux ou trois jours et qu'il n'y a pas d'autres solutions que de venir nous voir le week-end". La médecin de Chilleurs-aux-Bois ajoute "c'est insupportable, c'est déraisonnable même".