Déserts médicaux en Nouvelle-Aquitaine : cette dentiste de Bordeaux reçoit des patients de toute la région

Le samedi, dans son cabinet de Bordeaux, Anais Valette Maillat reçoit presque exclusivement des patients venus de loin : Périgueux, Poitiers, Angoulême, ou même Niort. "Ce sont des gens qui n'ont pas trouvé de dentiste chez eux, qui travaillent la semaine, donc qui doivent chercher quelqu'un qui travaille le week-end."

En Gironde, il y a en moyenne 83 dentistes pour 100 000 habitants, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale (63 pour 100 000) mais certains départements et les petites communes sont toujours moins dotés que les grandes villes. Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, il n'y a que 37 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants.

Une heure de train pour se faire soigner

Ce samedi, Christine a fait une heure de train depuis Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, puis sa fille l'a emmenée jusqu'au cabinet dentaire. Alors que ses couronnes dentaires étaient tombées et que son appareil était donc à refaire en urgence, impossible de trouver un praticien qui accepte des nouveaux patients dans les communes autour de chez elle. "Mon dentiste à moi avait pris sa retraite, à ce moment-là, c'est un petit peu la panique" raconte celle qui est restée trois semaines sans soins.

Christine s'est résignée : "C'était soit Agen, soit Bordeaux. Ça demande un peu d'organisation". Christine en est à sa cinquième séance, il en reste encore deux ou trois avant la fin de ses soins, "Alors, j'ai pris une carte de train et ça me prend la journée, il me tarde de pouvoir sourire à nouveau."

Une dentiste qui connait les communes sous dotées

Avant de s'installer à Bordeaux en 2020, Anais Valette Maillat a travaillé chez elle, dans le Lot-et-Garonne. "J'ai fait des remplacements et des gardes aux urgences dentaires, raconte la jeune femme. Sur un créneau de cinq heures, on pouvait voir 23 personnes". Des patients en manque de suivi qui l'ont marquée, assez pour qu'elle adapte immédiatement son emploi du temps en fonction de ce besoin, travaillant du mercredi au samedi sur de longues plages horaires, avec des créneaux du samedi qui peuvent s'allonger jusqu'à parfois quatre heures. "Comme les gens viennent de loin, il faut faire plusieurs soins à la suite, pour ne pas trop leur imposer d'allers-retours."

Aujourd'hui encore, elle reçoit ces patients sans suivi, échoués dans son cabinet avec parfois des problèmes dentaires qui durent depuis plusieurs mois, à force d'essuyer les refus autour de chez eux, "certains se découragent". Ce samedi 22 avril, Christine est ravie : elle a enfin un aperçu de son sourire retrouvé.