Désertification médicale : tout le Loiret est désormais considéré comme sous-doté en médecins généralistes

L'Agence Régionale de Santé vient de publier une nouvelle carte des zones dites "prioritaires" pour bénéficier d'aides à l'installation de nouveaux médecins. 84,5% des habitants de la région Centre Val de Loire et 65% des loirétains sont concernés, un indicateur de la désertification médicale.

C'est une carte qui en dit long sur l'ampleur de la pénurie de médecins en Centre Val de Loire. Tous les trois ans, l'Agence Régionale de Santé revoit ce qu'elle appelle son "zonage médecin", une liste des territoires jugés prioritaires en matière d'aides financières à l'installation de nouveaux praticiens. Une carte établie en fonction notamment du nombre de médecins généralistes par habitant, et du potentiel d'attractivité des zones concernées. Elle est donc un indicateur de la situation actuelle.

La carte que vient de publier l'ARS dresse un constat connu de tous, mais entérine une aggravation du phénomène plutôt qu'une amélioration : la désertification médicale a tendance à s'aggraver dans la plupart des départements de la région, à l'exception de l'Indre-et-Loire, où le nombre de territoires nécessitant un coup de pouce de l'Etat pour attirer de nouveaux médecins a tendance à diminuer. 84,5% des habitants de la région Centre Val de Loire vivent dans une zone où l'installation de médecin est jugée prioritaire. C'est 65% des habitants du Loiret.

Un découpage qui ne satisfait pas certaines communes du Loiret

Dans le Loiret, le constat est alarmant : tout le département est désormais considéré comme "sous-doté", mais avec des nuances qui suscitent l'incompréhension de certains élus. Sur sa carte, l'Agence Régionale de Santé dessine des "zones prioritaires", et des "zones "d'actions complémentaires". La différence entre les deux est de taille : dans les "zones prioritaires", un médecin qui s'installe peut toucher 50 000 euros d'aide de l'Etat. Dans les "zones d'actions complémentaires", si d'autres aides sont prévues pour favoriser les installations, celle-ci n'y figure pas.

La carte des zones dites "prioritaires" à l'installation de médecins dans le Loiret - ARS Centre Val de Loire

Ne pas figurer en "zone prioritaire", c'est donc un argument de moins pour les communes en manque de médecins. Comme celle de Saint Jean de Braye, où cette nouvelle carte de l'ARS est contestée par les élus. Ces derniers ont voté un voeu en conseil municipal, demandant à ce que soit revu le classement de la commune en "zone d'actions complémentaires". Un classement qui la prive de la possibilité de faire miroiter aux candidats à l'installation ces 50 000 euros.

Moins de cinq médecins pour 22 000 habitants à Saint Jean de Braye

Pourtant, Vanessa Slimani, la maire de Saint Jean de Braye, juge la situation "catastrophique" dans sa ville. "Nous avons actuellement l'équivalent d'à peu près cinq médecins à temps plein sur la commune, car il y a des temps partiels. Pour près de 22 000 habitants. Ca fait près de 45000 patients pour un médecin, c'est impossible, et cela prive une partie de la population d'accès aux soins". L'élue dit ne pas comprendre les critères de classement, "on ne nous a rien expliqué, c'est très obscur et très technocratique". Dans leur voeu les élus prévoient donc de contester ce nouveau zonage.

L'Agence régionale de santé reconnait que la tension est désormais partout dans le Loiret, mais elle explique que la loi interdit de classer tout un département en "zone prioritaire". D'où ce découpage, qui tient compte, malgré tout, des difficultés que connaissent toutes les communes. Toute la métropole d'Orléans, par exemple, est désormais classée en "zone d'actions complémentaires", un dispositif qui ouvre droit, entre autres, à une aide au revenu pour les jeunes médecins qui s'installent : un complément de revenu versé par l'Etat pendant la première année d'exercice, qui doit permettre la montée en puissance des consultations.

Une loi contraignante et des critères d'attractivité

Christophe Lugnot, le chef de cabinet du directeur de l'Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire, explique : "nous considérons aussi qu'a priori, ces communes, situés dans les territoires de vie-santé (c'est le terme utilisé) des grandes préfectures, ont plus d'arguments en terme d'attractivité, pour de jeunes médecins qui veulent s'installer : l'accès aux écoles, au sport, à la culture, y est plus facile qu'en milieu rural". Mais il précise que désormais, tous les quartiers prioritaires de la métropole d'Orléans sont eux aussi considérés comme des "zones prioritaires".

La ville d'Orléans, elle, a d'ores et déjà décidé d'apporter elle-même l'aide financière à laquelle elle ne pourra pas prétendre, même si désormais son centre ville lui aussi, est considéré comme "sous tension". Au prochain conseil municipal, ce jeudi 3 février, elle proposera de voter une somme de 15 000 euros à tout jeune médecin qui viendra s'installer. La ville de Saint Jean de Braye estime ne pas pouvoir se permettre de proposer une telle somme.