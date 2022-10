Déserts médicaux : 120 députés favorables à la régulation de l'installation des médecins

Ce mercredi à l'Assemblée Nationale, le groupe de travail trans-partisan sur les déserts médicaux a présenté ses propositions pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires les plus fragiles. Les députés de la Mayenne Yannick Favennec (majorité présidentielle) et Guillaume Garot (PS) font partie de ce collectif qui a mené depuis la rentrée de nombreuses auditions. L'élu socialiste en est à l'origine et est chargé de l'animer.

Sans surprise, le groupe déposera un amendement visant à la régulation de l'installation des médecins à l'occasion du débat sur le projet de loi de financement de la Sécu, qui se tiendra à l'Assemblée Nationale la semaine prochaine.

Contacté par France Bleu Mayenne, Yannick Favennec explique que cet amendement a été signé à ce jour par 120 députés. Cette idée de régulation fait bondir des professionnels de santé et des étudiants en médecine qui espèrent que cette mesure sera retoquée par le gouvernement.