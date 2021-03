Déserts médicaux : bientôt un nouveau médecin à Neuville-aux-Bois

Plus de six millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. C'est une information que vous révèle France Bleu ce lundi, partenaire d'une étude publiée par l'Association des maires ruraux de France. Le Loiret fait partie des départements les plus touchés en termes de désertification médicale. Et ce n'est pas le maire de Neuville-aux-Bois qui dira le contraire.

"Bon nombre de Neuvillois ne peuvent plus avoir de rendez-vous avec les deux généralistes de la commune. Ils sont obligés d'aller dans des cabinets voisins." Patrick Hardouin commençait à désespérer. Il y a dix ans, deux des quatre généralistes de la commune sont partis à la retraite. Depuis, personne ne les a remplacés.

La moindre grippe ne peut pas être traitée immédiatement. Souvent le rendez-vous est reporté à deux, trois ou quatre jours. - Patrick Hardouin, maire de Neuville-aux-Bois

Au cours de la dernière décennie, la municipalité n'a cessé de chercher un nouveau médecin pour rejoindre le cabinet médical qu'elle a racheté. C'est désormais chose faite ! Le Dr Stéphane Plommet, 37 ans, s'installera à Neuville-aux-Bois dès le mois de septembre 2021.

Dans un premier temps, il recevra ses patients dans un local - qui doit être réaménagé - avant de rejoindre le centre médical de la commune, qui, lui aussi va être rénové. Le coût total des travaux est estimé par la Ville à plus d'un million d'euros.

Un manque de médecins et des pathologies qui s'aggravent

"On a annoncé la nouvelle en conseil municipal, lundi dernier, précise le maire de Neuville-aux-Bois. Et nous avons communiqué auprès de la population, notamment sur les réseaux sociaux et via le Facebook de la commune. Et les retours sont très bons." Pour l'élu, comme pour ses administrés, l'arrivée du Dr Plommet est une excellente nouvelle.

Julien, 40 ans, habite Neuville aux Bois depuis toujours. Il a vu les généralistes partir les uns après les autres. "J'ai toujours connu quatre médecins à Neuville. Et petit à petit, deux sont partis. Et les deux qui restent approchent de l'âge de la retraite. Donc on espère vraiment que le nouveau qui va s'installer va rester ici."

Sa compagne, Claire, n'a aucun doute si sur sa fidélité ni sur ses compétences. Elle connait bien le Dr Plommet, ils ont travaillé ensemble chez les pompiers du Loiret. Elle comme sapeur-pompier volontaire, lui comme médecin urgentiste.

Le Dr Plommet est quelqu'un de très chaleureux et dynamique. Il a travaillé dans le cadre d'interventions d'urgences avec les pompiers, mais aussi, avant, chez SOS médecin. Cela va sûrement l'aider à s'installer en libéral. - Claire, sapeur-pompier volontaire et habitante de Neuville-aux-Bois

Neuf années d'expérience qui l'aideront à faire face à l'afflux de patients.

Jusqu'à 1 800 patients par an

Stéphane Plommet sait qu'il aura énormément de travail. "Il va falloir avoir les épaules solides. C'est un sacré défi", confie le médecin. Mais il refuse de "laisser les gens dans cette situation."

Je vois des choses que je ne pensais pas voir un jour en France. Par exemple, des infections de la peau très évoluées. A chaque fois, les patients me disent que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à consulter un médecin ces trois voire quatre dernières semaines. - Dr Stéphane Plommet

Le Dr Plommet s'attend à recevoir 1 500 à 1 800 patients par an. Des habitants de Neuville-aux-Bois mais aussi des communes alentours qui, elles aussi, manquent de médecins. C'est pourquoi le maire de Neuville-aux-Bois cherche encore à recruter. Il lance un appel à candidatures, dans l'espoir d'attirer un quatrième généraliste dans sa commune.