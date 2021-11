Déserts médicaux : ce député breton veut obliger les jeunes médecins à travailler dans les zones sous-dotées

Une cinquantaine de députés français doivent déposer une proposition de loi ce vendredi à l'Assemblée nationale, pour lutter contre les déserts médicaux. A l'initiative, le député d'Ille-et-Vilaine Thierry Benoit. Parmi les différents points, l'un d'eux fait déjà réagir. Les parlementaires souhaitent obliger les jeunes médecins à travailler pendant trois ans dans les zones les moins couvertes. "Aujourd'hui, l'installation des pharmacies est régulée et ce que je propose, c'est de la régulation. Je dirais qu'en en matière de médecine de ville, autant de liberté que possible, autant de régulation que nécessaire", explique le député UDI de Fougères, invité de France Bleu Armorique.

"Depuis une vingtaine d'années, on a amplifié des mesures incitatives : primes à l'installation de 50.000 euros, défiscalisation dans les zones de revitalisation rurale pendant huit ans, mise en place de projets professionnels de santé, de maisons pluridisciplinaires de santé, de contrats locaux de santé, de télémédecine. On a tout essayé et la situation s'aggrave de jour en jour", répond l'élu aux médecins qui s'opposent déjà à sa proposition.

On ne peut pas être représentant de la nation, constater que les mesures incitatives ne suffisent plus, sans faire de propositions nouvelles.

Obliger de jeunes médecins à se rendre dans des régions qu'ils ne connaissent pas, où ils ne souhaitent pas vivre, c'est un sacrifice reconnaît le député, alors que ces praticiens ont déjà une dizaine d'années d'études derrière eux. "Dans le même temps, il faut que les études des médecins, et notamment des internes, se fassent avec moins de pression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une pression exercée sur les internes qui n'est pas acceptable. Dans le même temps, il faut relever sérieusement le nombre de médecins formés."

Autre proposition des députés, obliger les médecins qui souhaitent quitter un territoire sous-doté à respecter un préavis d'un an. "Il faut donner le temps aux autorités sanitaires, et notamment à l'Agence régionale de santé, aux acteurs locaux de trouver des solutions de remplacement. Dans la circonscription où je vis, ce sont les professionnels eux-mêmes, les médecins libéraux eux-mêmes, qui ont essayé de trouver des solutions pour organiser dans l'urgence des vacations dans une maison pluridisciplinaire de santé qui a cinq ans : elle est flambant neuve et elle n'a plus de médecin. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas acceptable. Donc, on ne peut pas être représentant de la nation, constater que les mesures incitatives ne suffisent plus, sans faire de propositions nouvelles, notamment de régulation", martèle Thierry Benoit.