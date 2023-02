Déserts médicaux, crise de l'hôpital : l’ARS Occitanie ouvre une grande consultation et vous donne la parole

L'Agence Régionale de Santé a besoin de vous ! L'ARS Occitanie ouvre une grande consultation citoyenne sur internet. C'est une première, et tout le monde peut participer parmi les six millions d'Occitans sur un site dédié par l’ARS confirme Didier Jaffre, le directeur général de l'agence régionale de santé, l'ARS Occitanie.

ⓘ Publicité

France Bleu : Dans l'actu du jour, il y a une grève des médecins libéraux à l'appel de tous les syndicats. Est-ce qu'il faut s'attendre chez nous à un mardi noir ?

Didier Jaffre : On a essayé d'anticiper avec l'ensemble des médecins. Il y a des négociations conventionnelles en cours au niveau national. Il y a un mouvement qui est lancé. Nous prenons en compte les besoins des habitants et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité des soins.

Mais concrètement pour ceux qui nous écoutent et qui voient le cabinet de leur docteur fermé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ?

S'il n'y a pas d'urgence grave, ce qui est la majorité des cas, il faudra reporter le rendez-vous à demain ou après-demain. Et puis, bien entendu, s'il y a une urgence grave, vitale, il faut appeler le 15, comme c'est le cas tous les jours.

Les généralistes en grève aujourd'hui ne veulent pas qu'on puisse avoir accès à des kinés, des infirmiers de pratique avancée sans passer par eux. Est-ce que vous comprenez cette revendication ?

Depuis maintenant plusieurs années, les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, les kinés travaillent en interprofessionnalité ou au sein des communautés professionnelle de territoire de santé CPTS. Donc, j'entends les arguments et en même temps, il y a déjà une habitude de travailler ensemble. Et le souhait, c'est que notamment les personnes qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant puissent quand même avoir accès à une équipe traitante, c'est à dire à la fois des médecins, des infirmiers dans le cadre de ces CPTS. C'est ce qui est en train de travailler et d'être négociée avec eux.

Conseil National de la refondation

Didier Jaffre, vous êtes donc directeur général de l’ARS Occitanie. Vous lancez une grande consultation citoyenne. Ça consiste en quoi exactement ?

Tout simplement à donner la parole à l'ensemble des habitants de la région, donc aux six millions d’Occitanes et d’Occitans sur leur santé et comment ils la vivent aujourd'hui. Et surtout, ce qu’ils souhaiteraient avoir demain ? Et sachant que selon que vous habitez dans une grande ville comme Montpellier ou Toulouse, ou au milieu de la montagne, dans les Pyrénées, ou bien encore dans le Lot ou dans l'Aveyron, la manière dont on vit sa santé, la manière dont on est pris en charge finalement est différente puisque l'offre est différente. Ses habitudes de vie sont différentes et il nous semble important d'entendre les habitants. Vous savez que le président de la République a lancé en fin de l'année dernière le Conseil national de la refondation. Nous-mêmes, avons fait des réunions dans chacun des départements. Ce qu'on a appelé le CNR santé avec les parties prenantes, c'est à dire les élus, les représentants des usagers, les offres de santé.

Et justement, qu'est-ce que ça va amener de plus alors ce site ?

On souhaite aller plus loin. C'est à dire que pour une fois, c'est vraiment les habitants qui doivent nous dire voilà ce qu'ils vivent, ce qu'ils souhaitent. Et comme nous sommes en train de réaliser le projet régional de santé, et bien on doit tenir compte réellement des besoins des habitants. Que ce ne soit pas uniquement des paroles. Car on n'écoute jamais véritablement ce que les gens ont à nous dire sur leur santé. Et donc c'est vraiment l'objet de cette grande consultation citoyenne. C'est une grande première. Il faut vraiment remplir ce questionnaire justement.

13 schémas départementaux de santé

Est-ce que ceux qui ont des difficultés d'accès à Internet, peuvent participer quand même à cette grande consultation des Français ?

Oui, donc il va être diffusé un peu partout également via certains médias écrits. Il y aura des QR codes que vous pourrez flasher via votre téléphone. Et puis, bien entendu, si vous n'avez pas tout ça, vous pourrez nous envoyer le questionnaire de manière écrite. On le traitera. Encore une fois, le but, c'est que vraiment, on est le plus grand nombre de réponses. Hier soir, j'avais déjà 300 personnes qui avaient rempli le questionnaire. Alors sur 6 millions, ça peut paraître peu. Mais finalement, en a à peine deux heures, c’était bien. Et c'est ouvert jusqu'au 31 mars.

Qu'allez-vous faire après de toutes ces réponses, notamment des propositions de solutions ?

On va toutes les retenir et toutes les analyser. Ce sera le courant avril. Et puis après, en fonction de tout ce qu'on aura à remonter. Nous pourrons nourrir notre projet régional de santé qu'on élabore déjà avec les professionnels, avec les représentants des usagers. On doit avoir avant l'été. On va faire treize schémas départementaux de santé par ailleurs, pour que on soit au plus près de ces territoires. Les habitants de Haute-Garonne et de Lozère se seront exprimé. On aura aussi des visions par département de l'ensemble des souhaits des habitants.