Déserts médicaux dans la Loire : encore "sept à dix ans de galère", le temps de former de nouveaux médecins

C'est une réalité que connaissent des millions de Français : la galère pour trouver un rendez-vous chez un médecin spécialiste ou généraliste. Les zones rurales comme les villes sont concernées par la question des déserts médicaux, même s'il ne semble pas exister pas de solution miracle.

C'est parfois un véritable parcours du combattant de trouver un rendez vous chez un médecin, spécialiste ou même généraliste, en ville comme en zone rurale. Cette question des déserts médicaux a été abordée par Emmanuel Macron ce lundi soir lors de son déplacement dans la Creuse. Chez nous dans la Loire, l'Agence régionale de Santé a identifié quatre zones d'intérêt prioritaire. "Il y a des déserts médicaux dans la Roannais, dans certains quartiers de Saint-Étienne comme Côte-Chaude et dans quelques zones alentours", explique Yves Partrat, conseiller départemental en charge de la santé et secrétaire général de l'ordre des médecins dans la Loire, qui était notre invité ce mardi matin. "Il y a des zones où il y a 10 ou 15 000 personnes qui n'ont pas de médecin à proximité."

Il faut 7 à 10 ans pour former un médecin

"La disparition du numerus clausus est une excellente chose", poursuit le médecin à la retraite. "On peut regretter que ça n'ait pas été fait bien en avant. Aujourd'hui, on a environ 20% d'étudiants en plus inscrits chaque année en faculté de médecine. Par contre, il faut 7 à 10 ans pour les former et donc nous avons 7 à 10 ans de galère." En attendant, il faut donc essayer de limiter la casse. "Il y a un certains nombre de solutions, comme par exemple la téléconsultation, qui permet d'éviter de saturer les urgences et les hôpitaux, même si je pense qu'il faut un professionnel de santé à côté du patient. Il faut utiliser les professionnels de santé pour pallier ce manque temporaire."

Inciter plutôt qu'obliger

Yves Partrat rappelle que le Conseil départemental de Loire a voté une aide financière aux internes pour les inciter à venir dans la Loire. "C'est un genre d'indemnité kilométrique, entre 250 et 500 euros par mois. Il y aussi l'aide l'ARS, un chèque de 50 000 euros à tous les médecins qui s'installent dans des zones de désertification s'ils y restent au moins rester cinq ans." Même s'il reconnaît les limites de ce dispositif incitatif, le secrétaire général de l'ordre des médecins se dit opposé à une obligation pour les jeunes médecins de s'installer en zone rurale.

Quant à la solution de salarier les médecins, comme le fait le département de la Saône-et-Loire, Yves Partrat juge que le dispositif n'est pas forcément adaptable à la Loire. "On a quand même moins de zones d'intérêt prioritaire", explique Yves Partrat. "Et puis nous avons la chance à Saint-Etienne d'avoir une faculté de médecine et de très nombreux étudiants qui s'installent." Même si ça ne compense pas toujours le nombre de départ à la retraite.