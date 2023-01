Déserts médicaux : deux députés de Dordogne veulent contrôler l'installation des médecins et des dentistes

40 députés de tous bords signent cette tribune publiée ce samedi 7 janvier dans le Journal du Dimanche . Parmi les signataires qui écrivent être alertés toutes les semaines sur la question de la désertification médicale, on retrouve deux élus de Dordogne. Jean-Pierre Cubertafon, député modem et donc de la majorité gouvernementale mais aussi Sébastien Peytavie, député NUPES .

ⓘ Publicité

Une proposition de loi bientôt déposée

Dans cette tribune, les 40 parlementaires (LR, Modem, PS, EELV, LFI) demandent le contrôle de l'installation des médecins et des dentistes et ils vont déposer une proposition de loi en ce sens. Ils estiment que cette mesure "sans qu'elle soit un remède miracle, est incontestablement une clé à la solution". D'après les signataires de cette tribune "il y a trois fois plus de généralistes par habitants dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure, 23 fois plus de dermatologues à Paris que dans la Nièvre et 33 fois plus de pédiatres à Paris que dans l'Indre" .

Ils souhaitent donc organiser les installations en fonction des besoins des Français et donc refuser les installations des jeunes médecins dans les zones "sur-dotées". Les députés expliquent avoir travaillé sur la question des déserts médicaux lors d'un groupe de travail parlementaire composé d'élus de tous bords. Ils ont réalisé "une quarantaine d'auditions" avant d'arriver à ce constat. Actuellement, les médecins peuvent s'installer où ils le souhaitent contrairement aux pharmaciens par exemple. Les médecins sont très attachés à cette liberté et cette proposition déjà évoquée par le passé a été vivement critiquée car ils souhaitent pouvoir choisir où s'installer après avoir fait de nombreuses années d'études.

"La France roule à deux vitesses"

Les députés estiment que les déserts médicaux sont le résultat "d'une succession de rendez-vous manqués" et que l'échec "est collectif et de longue date" mais qu'il faut agir malgré tout alors que "huit millions de Français vivent dans un désert médical". Ils écrivent dans cette tribune "le constat est cruel, mais sans appel : en matière d’accès aux soins, la France roule à deux vitesses. Excellence pour certains, désespérance pour d’autres'.

Dans cette proposition de loi, les députés ont également inscrit une dizaine de mesures pour "permettre de rééquilibrer notre démographie médicale : développement des centres de santé, démocratisation de l'accès aux études de médecine, rétablissement de la permanence des soins".