Déserts médicaux : en Haute-Saône, on se retrousse les manches pour faire face au manque de praticiens

Il manque plus de 6000 médecins généralistes dans les campagnes françaises. C'est ce que révèle une étude publiée ce vendredi à l'initiative de l'Association des maires ruraux de France. Une désertification médicale qui n'est pas nouvelle mais qui s'aggrave d'année en année. Aujourd'hui, il est même six fois plus difficile de consulter un médecin en milieu rural qu'en ville. Difficile aussi de trouver à proximité, des gynécologues, des ophtalmologistes, kinésithérapeutes ou encore des dentistes. Bref, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui manquent à l'appel. La Haute-Saône est elle aussi durement touchée. Alors élus comme patients se remontent les manches pour palier au problème.

Impossible de trouver à Ronchamp quelqu'un pour suivre un peu mieux le diabète de sa mère. Alors Brigitte et sa fille Linda ont décidé de se rendre au forum "Les journées de ma santé" à Vesoul. L'événement s'organise pour la première fois et permet de faire la rencontre de professionnels et d'associations. "Cela me permet de poser des questions, et aussi de savoir où me diriger pour venir en aide à ma mère, mais aussi à moi", assure Brigitte. Elle aussi connaît bien les difficultés pour trouver un professionnel. Atteinte d'une sclérose en plaques, son neurologue a dû partir s'installer à Belfort. "Cela m'oblige à faire 30 km en plus", précise-t-elle. "Pour ma grand-mère c'est la même chose. Elle n'arrive pas à trouver un professionnel à moins de 30 km de chez elle."

Humour, avantages et aides... Tout est fait pour séduire les professionnels

Eviter les déplacements aux patients, c'est l'objectif aussi de Jean-François Ribière, maire de Saulnot. Lui cherche depuis un an un médecin. "L'ancien médecin nous a légué son cabinet de santé. On s'est préparé à louer le cabinet gratuitement pendant un an, en plus il est équipé. Quelqu'un qui viendrait les mains dans les poches, pourrait s'installer dès demain matin", précise l'élu.

Nous ne sommes pas une commune perdue

Il a bien eu une candidature, mais la personne n'a pas donné suite. Le maire est dépité de ne pas trouver. D'autant qu'il insiste sur le fait que sa commune à de nombreux atouts. "Nous avons 8 infirmières dans le cabinet. Nous sommes proches d'hôpitaux. Nous ne sommes pas une commune perdue. On a des commerces, une poste, ce qui est rare et une maison de services", déplore-t-il.

Saulnot est depuis deux mois maintenant classée comme désert médical. "Avec cela, la personne qui s'installe peut toucher une prime de plusieurs milliers d'euros. Malgré cela, ça ne fonctionne pas". Mais Jean-François Ribière refuse de lâcher. Il compte de nouveau communiquer, pourquoi pas diffuser prochainement des flyers, en espérant qu'un candidat sérieux se présente.

Séduire par l'humour, c'est la stratégie du maire de Champlitte, Patrice Colinet. Grâce à l'imagination de l'une de ses adjointes, il a publié il y a quelques jours sur la page Facebook de la mairie, une annonce loufoque pour tenter de trouver un dentiste. "Cela a payé, si on peut dire cela, car nous recevons ce vendredi un candidat", assure-t-il. S'il succombe au charme de Champlitte et ses nombreuses infrastructures développées ces dernières années, le candidat pourrait aussi bénéficier d'avantages fiscaux et d'une aide à l'installation.

Un médecin en ligne pour prévenir des petits maux

Certains ont décidé d'agir et ne pas attendre qu'un professionnel de santé se fasse connaître. C'est le cas à Saint-Germain près de Lure qui n'a plus de médecin depuis un an. Alors pour palier au problème, Annette Fagot-Aubry a installé, dans sa pharmacie, en début d'année, une borne de télé consultation avec des médecins en ligne pour diagnostiquer les petits maux.

Elle prévient : cela ne remplacera jamais un médecin traitant. "Cela peut quand même solutionner de situations délicates et éviter d'engorger les urgences", précise la pharmacienne.

Ce système est tout de même un vrai coup de pouce. Avec l'aide ou non de la pharmacienne, vous n'avez qu'a vous créer un compte, avec l'aide de votre carte vitale. Après vous avoir identifié et préciser vos informations médicales sur l'écran, il suffit de cliquer sur le motif de votre consultation. Le choix reste vaste. Vous pouvez choisir la case "fièvre, allergie, maux de tête, mal d'oreille, pilule... etc. Une fois cela sélectionné, la connexion se fait. "Ce sont des médecins qui donne leur accord. Mais parfois, il faut attendre longtemps ou ne sont pas tout le temps disponible", constate la professionnelle. "Pour le diagnostic, il y a une caméra et des objets connectés. Si vous avez un problème cutané il y a un dermatoscope, un stéthoscope, pour le mal d'oreille un otoscope etc".

Une fois, le rendez-vous terminé et suivant la pathologie, le médecin peut délivrer une ordonnance ou pour autre chose, il va falloir reprendre un rendez-vous chez un médecin. "Cela ne correspond pas à tous les types de consultation. Quelqu'un qui doit voir son médecin traitant pour un renouvellement d'ordonnance ou un suivi régulier, ne va pas faire appel à ce genre de système. Là c'est vraiment pour les pathologies aigues", explique la pharmacienne.

Le démarrage de ce système s'est fait en douceur. Chaque semaine, ce sont tout de même trois à quatre personnes qui viennent consulter sur cette borne.