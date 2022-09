Déserts médicaux : il manque plus de 100 médecins généralistes en Moselle

Le congrès des maires ruraux de France s'ouvre ce vendredi, avec une étude choc sur les déserts médicaux. Pour la première fois, on a quantifié et cartographié les zones où les médecins (généralistes et spécialistes) sont en déficit ou en surnombre. Décryptage de la situation en Moselle.

La Moselle n'échappe pas au manque de médecins. Alors que le congrès des maires ruraux de France publie une étude sur la désertification médicale, on apprend qu'il manque entre 100 et 140 médecins généralistes en Moselle, et il faudrait 350 spécialistes supplémentaires pour avoir une bonne couverture médicale dans le département.

Au niveau national, l'Association des Maires Ruraux de France estime qu'un Français sur six vit dans un territoire sous-doté en offre de soins, et six millions de Français vivent à plus d'une demi-heure d'un service d'urgence.

En Moselle, la situation n'est pas meilleure pour les spécialistes, on monte à près de 350 médecins manquants (20 gynécologues, 18 ophtalmos, 30 médecins en imagerie médicale, 56 psychiatres, une dizaine de pédiatres...).

Il manque une quarantaine de médecins au nord de Thionville

Excepté le pays messin, le manque de médecins généralistes se fait ressentir partout en Moselle, dans les zones rurales, mais aussi dans certains secteurs urbanisés comme le Thionvillois ou la Moselle-Est (du côté de Forbach et Freyming-Merlebach).

Jean-Marie Mizzon, le président des maires ruraux de Moselle détaille : "Excepté le Pays Messin, la quasi-totalité du reste du département à l'Est est en déficit de médecin, parfois de manière assez forte. Et singulièrement dans le nord du département, sur le secteur du pays thionvillois, il en manque quand même beaucoup! On pourrait croire que compte tenu du dynamisme du territoire et de sa proximité avec le Luxembourg il est bien doté, mais il manque une quarantaine de médecins sur Thionville, Cattenom, Sierck, Metzervisse..."

Des médecins moins disponibles

"On ne le voit pas sur les cartes, ajoute Jean-Marie Mizzon, mais les médecins d'aujourd'hui travaillent beaucoup moins dans une semaine que ne le faisaient leurs aïeux. Les médecins qui commencent tôt et finissent tard, ça n'existe plus. Aujourd'hui les médecins, et ils ont bien raison, veulent une qualité de vie, ils commencent à une heure normale, mais finissent beaucoup plus tôt. Ça fait un volume disponible pour les habitants encore plus faibles que ne laissent transparaitre les chiffres de cette enquête."

Quelles solutions ?

Jean-Marie Mizzon se dit donc favorable à la proposition du Ministre de la Santé, le Mosellan François Braun, d'allonger d'une année les études en médecine, pour passer une 4ᵉ année d'internat dans les déserts médicaux. Il ajoute cependant qu'avec le vieillissement de la population des médecins, il faudrait également imposer un temps des passage obligé dans les territoires désertés, y compris pour les libéraux selon lui.