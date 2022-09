Désert médical : "Installez vous en Dordogne, il y a de si beaux paysages" propose la ministre Caroline Cayeux

La Dordogne, et la ville d'Eymet accueillent le congrès national de l'Association des Maires Ruraux de France( AMRF) jusqu'à dimanche. 400 maires de toute la France, vont plancher sur des problématiques aigües à la campagne, comme la désertification médicale. L'AMRF publie à cette occasion, une enquête sur la pénurie des médecins généralistes et spécialistes dans les territoires ruraux et notamment en Dordogne .

"Nous voulons des médecins qui s'investissent sur nos territoires"

Ce vendredi 30 septembre, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Caroline Cayeux, était l'invitée de France Bleu Périgord. La ministre interrogée notamment sur la problématique du manque de médecins à la campagne a expliqué ne pas être favorable à l'obligation d'installation des médecins en zone rurale " l'obligation a montré ses limites, elle n'est pas très efficace, les exemples internationaux en attestent. Ce que nous voulons ce sont des médecins qui s'investissent dans nos territoires...installez-vous en Dordogne par exemple où il y a de si beaux paysages et une vie qui met l'environnement au coeur de son projet".

