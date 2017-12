Châlons-en-Champagne, France

Non, pour l'instant la ville de Châlons-en-Champagne n'est pas un désert médical, mais mieux vaut prévenir que guérir dit-on. Ils sont 32 médecins généralistes à exercer aujourd'hui à Châlons, mais leur âge moyen est supérieur à 50 ans. Alors la ville a désigné un interlocuteur unique pour les jeunes médecins qui voudraient s'installer à Châlons, et surtout pour mieux se faire connaître en fac de médecine auprès des étudiants. "On a plusieurs exemples de jeunes médecins qui nous ont dit "moi j'ai fait deux fois 6 mois à Châlons et je n'avais jamais mis les pieds au centre-ville" parce que l'avantage du centre hospitalier c'est qu'il est tout prêt de la sortie d'autoroute... en plus les journées des internes sont bien remplies en général, il y a des gardes...", souligne Catherine Delvallée, directrice du Centre communal d'action sociale (CCAS).

Leur montrer Châlons ne fait pas qu'ils vont forcément s'y installer, mais si on ne leur montre pas, il y a aucune chance qu'ils le fassent !

Pour la première fois donc cette année, la ville de Châlons a édité un livret d'accueil à destination des internes, et organisé une journée d'accueil. "Je pense que leur montrer Châlons ne fait pas qu'ils vont forcément vouloir venir s'installer, mais si on ne leur montre pas, il y a aucune chance qu'ils viennent à Châlons!", poursuit Catherine Delvallée, désormais référente pour les jeunes médecins. Car les incitations financières, comme les pratiquent certaines communes dans des zones sous dotées en médecins, ne suffisent pas selon elle : "c'est une cerise sur le gâteau, mais ce qui les guide ce n'est absolument pas l'argument financier".

Le livret d'accueil avec des informations pratiques a été édité cette année. © Radio France - Sophie Constanzer

Le plus important c'est d'exercer son métier et de rendre service à la population -Valentin Mougel, interne en médecine

"C'est plutôt les facilités logistiques qui vont les aider...", confirme le docteur Bernard Defoin, médecin généraliste à Châlons-en-Champagne. Depuis 2004, il accueille chaque année de jeunes internes dans son cabinet. Sur le territoire de Châlons et Saint-Memmie, seulement cinq médecins généralistes (sur 32) sont comme lui maîtres de stage et il en faudrait plus. Depuis un mois, Dr Defoin accueille deux jours par semaine, un interne dans sa septième année de médecine.

Il y a dix jours, un rapport de la Cour des comptes évoquait, pour rééquilibrer la répartition géographique des médecins libéraux, la possibilité de forcer les jeunes médecins diplômés à exercer dans des zones sous dotées. Les syndicats s'y opposent, tout comme Bernard Defoin : "Comment voulez-vous qu'on demande à quelqu'un qui a fait neuf à dix ans d'études très prenantes d'aller exercer dans des communes où il n'y a plus rien, ni école, ni commerce, ni transport ?". Et il ajoute "Ce n'est d'autant pas la solution qu'aujourd'hui il n'y a plus de zones sur-dotées en médecins généralistes, donc comment va-t-on décider des zones où on va les envoyer?". Pour lui, le stage reste la meilleure façon de faire découvrir la réalité du terrain aux futurs médecins et donc de leur donner envie de s'installer. Alors le Docteur Defoin lance un appel à ses collègues pour qu'ils deviennent comme lui maîtres de stage : "C'est "transmettre l'envie de faire ce métier, mais aussi sortir la tête du guidon parce qu'on est souvent surchargé et puis échanger avec des jeunes sur le métier et leurs motivations. C'est valorisant pour le maître de stage", dit-il.

Les conditions pour qu'un médecin généraliste devienne maître de stage :