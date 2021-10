Déserts médicaux : le député de Dordogne Jean-Pierre Cubertafon veut mieux payer les médecins en zone rurale

Jean-Pierre Cubertafon veut instaurer deux tarifs différenciés au lieu d'un seul pour la consultation médicale chez le médecin généraliste, l'un pour les zones urbaines ou densément dotées en médecins, l'autre pour les déserts médicaux, qui rémunérerait davantage les docteurs. C'est l'une des grandes propositions du rapport remis par le député Modem du Nontronnais au Premier ministre, qui détaille 70 propositions pour la ruralité. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi 11 octobre.

Un tarif plus élevé, remboursé par la Sécu

"Il ne faut pas laisser croire que le problème sera réglé rapidement. On aura encore sept ou huit ans à souffrir, à cause du numerus clausus", avertit Jean-Pierre Cubertafon. "Mais en attendant, ce double-tarif permettrait d'avoir le tarif actuel dans les zones urbaines ou celles où il y a suffisamment de médecins comme le Bassin d'Arcachon, et un deuxième tarif pour les médecins qui accepteraient d'aller dans les zones sous-denses où on manque de médecins. Parce que vous savez qu'aujourd'hui il est difficile d'imposer aux médecins de s'installer quelque part".

Vendre des billets de train en maison France Service

Une consultation à 30€ par exemple pour les déserts médicaux, contre 25€ pour les zones non tendues. La différence serait payée par la sécurité sociale : "Il n'y aurait évidemment pas de double-peine", assure-t-il. Il veut aussi créer de nouveaux services dans les 23 Maisons France Service qui existent en Périgord. Par exemple, pouvoir y acheter son billet de train SNCF à un guichet physique, si on n'est pas à l'aise avec internet.