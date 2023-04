Déserts médicaux : les habitants de Châtillon-sur-Seine défilent pour attirer les médecins

On dit qu'après la pluie, vient le beau temps ! Si cet adage est vrai, alors les habitants du Pays Châtillonnais seraient bien heureux. 400 d'entre eux se sont rassemblés ce samedi 22 avril 2023, sous les gouttes, à Châtillon-sur-Seine. L'objectif était de faire le tour de la ville en musique pour dénoncer le désert médical qu'est la région, et attirer le regard de nouveaux médecins. Pour ce faire, le mots d'ordre étaient couleurs et bonne humeur. Il en faut, parce que la situation de Châtillon et de ses alentours au sujet de la santé n'est pas réjouissante. Il n'y a que six médecins généralistes sur la commune ou aux alentours. D'autant plus que tous les ans depuis 2021, un médecin part à la retraite dans la commune, et ce sera à nouveau le cas à la fin de cette année. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas remplacés.

Les patients, les premières victimes

Celles et ceux qui ressentent probablement le plus ce manque de praticiens, ce sont les patients eux-mêmes. À l'image de Jean-Noël. "Nous, on avait un médecin qui a continué jusqu'à 70 ans, explique le retraité. J'ai été pendant six mois sans médecin. Quand il a arrêté, il avait pourtant un cabinet fonctionnel qui était vraiment nickel. Celui qui l'aurait repris, il n'avait qu'à mettre les chaussons, et bien ça a fermé."

Ces médecins non-remplacés créent des délais d'attente pour avoir un rendez-vous qui sont extrêmement longs, surtout pour des généralistes. "La durée pour prendre un rendez-vous c'est à peu près un mois à un mois et demi chez mon docteur, raconte Marie-France. Mon prochain rendez-vous, c'est le 5 juin. J'ai 74 ans donc a priori, j'ai de temps en temps besoin du médecin !"

Le cortège a sillonné les rues de la ville en musique et dans la bonne humeur. © Radio France - Dimitri Morgado

Des délais très longs, qui peuvent encore s'allonger quand on n'a plus de médecin traitant du tout. C'est le cas de cet autre habitant de Châtillon-sur-Seine, Jean-Luc. "Le jour où je serai malade, je serai obligé d'aller sur Chaumont, Dijon ou Semur-en-Auxois, décrit l'homme. C'est le problème du rural. On ne voit que par le prisme des grandes villes, tous les secteurs où il y a des CHU assez importants. Il faut que ça change."

Une danse a été improvisée par plusieurs participants, sous les yeux enjoués des spectateurs. © Radio France - Dimitri Morgado

Les médecins débordés

Des patients inquiets, et des médecins dont le carnet de rendez-vous explose. Solène Fournet est généraliste à Châtillon. Elle passe aussi une journée par semaine à Aignay-le-Duc. Elle compte plus de 2000 personnes au sein de sa patientèle. "Mon temps d'attente pour une consultation non-urgente s'allonge à presque deux mois, explique la médecin. J'ai toujours des plages d'urgence la journée. Les patients ne sont pas toujours très contents parce qu'il y a beaucoup de patients qui appellent en même temps, la ligne est vite saturée."

Roland Lemaire (à droite), maire de Châtillon-sur-Seine, a participé à la marche, organisée notamment par Stéphane Aubry (à gauche), pharmacien sur la commune. © Radio France - Dimitri Morgado

Solène Fournet ne peut évidemment pas prendre tous les patients orphelins de médecins traitants. "Il faut quand même que j'arrive à rester raisonnable sur mon nombre de patients, car il ne faut pas qu'on ne passe à côté d'urgences graves, il faut vraiment être vigilants là-dessus", souligne-t-elle.