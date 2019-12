Déserts médicaux : près de 8 % des patients vauclusiens n'ont pas de médecin traitant

Avignon, France

Un médecin traitant sur deux refuse les nouveaux patients. C'est ce que révèle une enquête menée par l'association UFC-Que Choisir, réalisée auprès de 2770 médecins généralistes en France. Résultat en Vaucluse : près de 8 % des patients n'ont pas de médecin pour suivre leur parcours de soin. Certains se tournent alors vers les urgences ou les maisons médicales où les tarifs de consultation sont plus élevés.

Soit ils sont débordés, soit ils partent à la retraite

Chez SOS médecins au Pontet, les deux salles d'attentes sont pleines à craquer. Anaïs sort de consultation avec son bébé d'un an dans les bras. Elle a un médecin de famille depuis quelques mois seulement : " Il a accepté de nous prendre en charge parce que j'avais un nouveau-né, sinon je chercherais encore comme beaucoup."

Un an de recherche en vain pour N'Djima et Patrick. Ce couple s'est installé il y a quelques mois dans la Cité des Papes. " Soit ils sont débordés, soit ils partent à la retraite, soupire Patrick. Pour l'instant, on continue d'aller voir le médecin qui nous suivait dans notre ancienne commune." Pour chaque consultation ils doivent faire 40 kilomètres.

Un médecin travaille bien quand il a une certaine liberté d'exercice

Bernard Muscat, médecin généraliste à Avignon depuis une trentaine d'années, reçoit jusqu'à 35 patients par jour. Il affirme ne pas refuser les nouveaux patients mais soutient ses consœurs et confrères : "Beaucoup d'entre eux sont épuisés, il y a beaucoup de _burn-out_. Il rappelle au passage que "les médecins généralistes sont beaucoup moins bien payés que dans d'autres pays où la situation est comparable."

L'association UFC-Que Choisir appelle les parlementaires à instaurer un "conventionnement territorial", mesure inscrite dans la proposition de loi du député socialiste Guillaume Garot, qui permettrait de "mieux répartir" les nouvelles installations de praticiens libéraux sur le territoire. Autrement dit d'encourager les arrivées en zones rurales ou dans les villes de taille moyenne, les plus impactées. Pour le docteur Muscat, également président de l'association des médecins généralistes du Grand Avignon, cette contrainte pourrait avoir des conséquences sur la prise en charge des patients : "Un médecin travaille bien quand il a une certaine liberté d'exercice."

"C'est en travaillant en coordination entre professionnels de santé qu'on va pouvoir rendre attractif les nouvelles installations, assure le médecin avignonnais. Il fait notamment référence aux maisons de santé mais aussi à la Communauté professionnelle territoriale de Santé. " Cette communauté est formée de médecins, de kinés et d'infirmières, explique-t-il. Nous travaillons ensemble sur des projets qui nous permettront de mieux répondre aux besoins en termes de soins sur le territoire."