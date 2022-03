Déserts vétérinaires : l’Yonne et la Nièvre particulièrement touchés par la pénurie

Dans le sud de l’Yonne, le Docteur Marc Arbona, vétérinaire à la clinique de la Croix Blanche à Cussy-les-Forges, où il exerce depuis près de quinze ans, parcourt jusqu'à 350 kilomètres par jour pour ses consultations. Des prises de sang chez un éleveur de bovins en passant par la vaccination équine ou les échographies de troupeaux entiers, le vétérinaire se rend sur dix à douze exploitations différentes, sur une journée.

Un problème de départs en retraite

Le rythme est soutenu dans cette partie de l'Yonne mais pas seulement parce que le territoire compte beaucoup d'exploitants agricoles. Depuis trois ans, Marc Arbona a du mal à trouver de nouveaux collaborateurs, ce qu’il le déplore : "Cette année, je n’ai pas eu de mal à trouver, je n’ai carrément pas trouvé. J’ai eu quatre départs et seulement deux arrivées. Le problème des vétos ruraux n’est pas qu’un problème d’animaux de ferme. C’est plutôt la vie à la campagne que les gens ne veulent plus vivre. Plus largement, c’est un problème de départ en retraite. Aujourd’hui, chez les vétérinaires, il y’a mille départ en retraite par an pour à peu près 630 arrivants, diplômes étrangers compris".

Elevage de vaches Aubrac à Guillon-Terre-Pleine © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Ce matin là, le vétérinaire est venu faire des prises de sang. Un contrôle de routine, non-urgent mais nécessaire pour évaluer la santé des bovins. Emmanuel Hivert, éleveur de vaches Aubrac à Guillon-Terre-Plaine, mesure sa chance: "Il y’a des zones où c’est vraiment compliqué. Quand on téléphone et qu’on vous dit que le véto arrive dans une heure et demie… Si c’est un contrôle de routine comme ce matin, on est pas à une journée près. Mais quand ce sont des accouchements, c’est beaucoup plus compliqué".

Il manque au moins 20 vétérinaires dans l'Yonne

Le Conseil de l'Ordre des vétérinaires de la région Bourgogne Franche Comté estime qu'il manque une vingtaine de professionnels dans les départements de l’Yonne et de la Nièvre.

Astrid Maigné-Carn