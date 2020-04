Désinfection des rues : elle est maintenue, mais ciblée à Reims et Charleville-Mézières

A Reims et Charleville-Mézières, les municipalités ont opté pour la désinfection des rues. Une désinfection "ciblée" qui va se poursuivre, et ce malgré le fait que les autorités ne recommandent pas la désinfection des voies publiques dans la lutte contre le coronavirus.

Si le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a rendu un avis qui conclue à "l'absence d'argument scientifique de l'efficacité (de la désinfection des rues) sur la prévention de la transmission du covid 19", il préconise de continuer d'assurer le nettoyage habituel du mobilier urbain. Tout en reconnaissant un "impact psychologique sur la population". Mais cette désinfection elle va continuer dans les deux principales villes de la Marne et des Ardennes, Reims et Charleville-Mézières, qui fait ce choix.

C'est une précaution que nous prenons -- Boris Ravignon, maire de Charleville

"On a ciblé le mobilier urbain, et notamment les bancs des abribus de la ville et on désinfecte le parvis de l'hôpital, des EHPAD, et les accès extérieurs de certains supermarchés très fréquentés et donc je considère aujourd'hui que _l'avis du Haut conseil ne porte pas sur la pratique que nous avons nous_, qui est très ciblée...", souligne Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. Ce sont des agents de la ville qui sont mobilisés pour la désinfection, et le maire se veut rassurant sur les éventuels risques pour l'environnement : "le premier nettoyage s'est fait à l'eau de javel, mais depuis nous utilisons un autre produit". Quant à la question du surcoût de l'opération... "Tout au plus, le coût du produit que nous ajoutons à l'eau de récupération", explique Boris Ravignon.

Les abords des hôpitaux, EHPAD, et même laboratoires médicaux

A Reims, on est passé d'une expérimentation il y a deux semaines à une réalité quotidienne. Tous les secteurs, tous les quartiers de la ville sont concernés et l'idée là aussi c'est de bien cibler explique le directeur de la propreté à la ville de Reims. "Quand on dit désinfection des rues, on désinfecte autour des EHPAD, nous avons aussi eu aussi faut le savoir des demandes d'intervention du CHU de Reims pour nettoyer sur leur site de parking, et ça va continuer... depuis 15 jours on repasse même à certains endroits", souligne Emmanuel Debaty.

Ce sont 5 agents de la ville de Reims, habituellement dédiés à d'autres tâches de nettoyage, qui sont mobilisés chaque jour pour cette désinfection ciblée, et le produit choisi est un produit connu par les services car déjà utilisé le reste de l'année et "autorisé pour le contact alimentaire". Un produit pour lequel la ville a du stock. "De quoi tenir encore quelques semaines", précise Emmanuel Debaty.

A Sedan, la désinfection prévue en mai avancée

Une autre ville a fait le choix également de désinfecter les rues dans les Ardennes : Sedan. Mais il ne s'agit pas d'une opération nouvelle mais simplement d'une désinfection annuelle prévue initialement en mai par le prestataire Suez, qui a été avancée. Le maire de Sedan Didier Herbillon reconnaît l'impact psychologique sur la population. Et d'expliquer : "à partir du moment où certaines communes le font et le font à grands renforts de publicité ou de communication, nos concitoyens se disent : mais pourquoi on le fait pas à Sedan alors que ça se fait à Charleville ou dans d'autres villes proches...". Aucune autre opération de désinfection n'est prévue pour l'instant.