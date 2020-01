Désormais à Montpellier les cyclistes passent au rouge

Inauguration du premier panneau et SAS destinés à la sécurité des cyclistes à Montpellier

Le quartier de Port-Marianne à Montpellier inaugure les vingt-six premiers panneaux de la Métropole autorisant les cyclistes à passer lorsque le feu est rouge. Ils ont été installés au niveau de douze intersections et indiquent la direction que peuvent prendre les usagers. C'est une sorte de cédez-le passage. C'est un gagne-temps pour les vélos mais surtout une question de sécurité en leur permettant de devancer les voitures, notamment celles qui tournent à droite sans les voir dans l'angle-mort.

"Les automobilistes vont être incités à ralentir"

Montpellier Méditerranée Métropole reste cependant la dernière grande métropole à adopter cette signalisation qui existe pourtant depuis une dizaine d'années en France. Le projet est porté depuis longtemps par l'association Vélocité qui compte de plus en plus d'adeptes à ce mode de transport écologique, et commence à se faire entendre.

"La plupart des accidents entre les voitures et les vélos ont lieu aux intersections"

Montpellier devrait équiper l'ensemble de la ville de ce type de panneaux d'ici 2021 et développer l'aménagement des pistes cyclables pour atteindre 500 km. Prochainement, la mairie va aussi mettre en place des SAS par un marquage au sol, positionnant les vélos devant les voitures aux feux pour qu'ils redémarrent en priorité.