Désormais, seules 55 communes d'Alsace pourront délivrer une carte d'identité

A partir du 28 mars, seules 55 mairies en Alsace pourront délivrer une carte d'identité contre 893 aujourd'hui. Les communes habilitées à le faire sont celles qui sont équipées d'une station biométrique. Cette réforme a du mal à passer auprès des maires des petites communes.

La perte d'un service de proximité

C'est un coup dur pour les maires des petites communes. A Bourgheim, les habitants vont devoir se rendre à Obernai, à 5 km. C'est inacceptable pour le maire Jacques Cornec qui est également président des maires ruraux du Bas-Rhin : "On va connaitre de moins en moins la population. C'était le seul moyen d'avoir encore un peu de contact. D'un côté, l'Etat nous dit que les communes sont importantes. Il faut les préserver. Et là on leur enlève encore une de leurs principales activités. Alors que le discours soit vraiment clair : est-ce qu'on veut la mort des petites communes ou est-ce qu'on veut les conserver ? Le débat est là". L'adjoint au maire, Patrick Kubiak, rit jaune : "On va bientôt s'occuper de la rubrique des chiens écrasés et des pots de fleurs qui sont tombés".

Les communes qui vont délivrer les cartes d'identité vont obtenir 3550 euros par an de compensation financière alors que certaines devront embaucher une personne supplémentaire en mairie. Il faudra revoir à la hausse le montant pour l'association des maires du Bas-Rhin. Son président, Claude Kern, demande le report de ce dispositif à septembre, le temps que les communes puissent s'organiser.