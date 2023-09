La limitation de vitesse s'abaisse à 30km/h à La Rochelle

A l'occasion du lancement de la semaine européenne de la mobilité, ce samedi 16 septembre, la ville de La Rochelle réduit la limitation de vitesse à 30km/h dans toute la ville. Cette nouvelle réglementation s'applique dès que vous passez un panneau annonçant "La Rochelle". La mairie justifie cette nouvelle mesure par sa volonté de diminuer les risques d'accidents et la pollution.

"La Rochelle Territoire Zéro Carbone"

"Moins on roule vite, moins on consomme, moins on pollue", en adoptant cette politique les élus de la municipalité rejoignent le projet "La Rochelle Territoire Zéro Carbone". Le territoire a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dès 2040, et abaisser la limitation de vitesse de 50 à 30km/h permettrait la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Grâce à cette nouvelle réglementation, la mairie espère réduire le nombre et la gravité des accidents dont sont victimes piétons et cyclistes. Sur l'avenue Jean-Paul Sartre par exemple, qui est actuellement à 50km/h, en cas de choc, un piéton a 80 % de risque de mourir. Ce risque s'abaisse à 10 % sur une route lorsque l'on conduit à 30km/h. Le temps de freinage a également été pris en compte : une voiture qui roule à 30km/h a besoin de 13 mètres pour s'arrêter en cas d'urgence, alors qu'à 50km/h, il lui en faut 28.

L'instauration du 30km/h s'accompagne de la généralisation de la priorité à droite. Pour l'instant, tous les panneaux ne sont pas installés, alors au volant, fiez vous à ce que vous voyez. A terme, la priorité à droite s'appliquera dans toute la ville, sauf sur les axes empruntés par les quatre lignes de bus Illico. Vous trouverez les axes concernés sur la carte ci-dessous.