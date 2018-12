Dessert de Noël : la tendance du fait maison

Ce midi ou ce soir, vous allez peut-être recevoir votre famille pour un grand repas de Noël. Peut-être avez-vous cuisiné vous-même votre bûche, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Portés par la tendance du DIY (do it yourself), les desserts de Noël maison ont le vent en poupe.

A Noël, de plus en plus de Français optent pour la bûche faite maison.

Loiret, France

"Bonjour, un pain au chocolat et trois pains au raisin s'il-vous-plaît." Les clients se pressent à la boulangerie-pâtisserie Aux délices des Halles, dans le centre d'Orléans. Dans la vitrine, différentes bûches sont disponibles : chocolat noir, chocolat blanc, ou encore aux fruits. Pourtant, ce ne sont pas elles qui attirent les passants en plein préparatifs.

"Les gens consomment moins de sucre, ils font plus attention"

La gérante de la boulangerie-pâtisserie le confirme : depuis quatre ou cinq ans, les clients boudent le traditionnel dessert de Noël. "Les gens consomment moins de sucre, ils font plus attention à ce qu'ils mangent", avance-t-elle, "Rien que tout à l'heure, une personne m'a demandé la composition précise de nos pains de mie ..." Pour répondre à cette nouvelle demande, la boutique s'est adaptée et propose aussi des brioches et pains spéciaux. "Quand on nous le demande, on peut aussi faire des bûches plus légères avec de la mousseline à la place du beurre", ajoute la commerçante.

Faire maison pour faire plaisir

Porté par la tendance du "DIY" (do it yourself : fais le toi-même), les desserts de Noël faits maison ont la côte. Olivier Georges, jeune retraité de Saint-Jean-Le-Blanc, a opté pour cette solution. Ce passionné de cuisine qui confie se relever la nuit pour aller regarder des tutoriels de recettes sur Youtube a réalisé intégralement son repas de Noël. Plutôt qu'une bûche, il a préféré préparer une charlotte au chocolat qui attend sagement au frigo d'être démoulée. "J'aime bien savoir ce qu'il y a dans mes plats", explique-t-il, "Et puis surtout, j'aime préparer à manger pour mes invités et les voir se régaler avec ce que j'ai concocté."