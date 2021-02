Desserte de la gare d'Argenton : des trains rétablis mais le comité reste vigilant

C'est une première victoire pour le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Depuis le début de la crise sanitaire, les usagers ont constaté une forte baisse du trafic et des arrêts en gare. Mobilisé le 15 février, le comité de défense avait brandi la menace d'une reprise des actions Stop Train s'il n'obtenait pas gain de cause. La direction de la SNCF a adressé un courrier à l'association Urgence POLT, dans lequel plusieurs annonces sont faites. Du 8 au 31 mars, il y aura six allers-retours sur neuf entre Paris et Brive, dont deux trains Paris-Toulouse.

La gare d'Argenton-sur-Creuse sera desservie dans le sens Argenton-Paris par :

L’Intercités 3614 de 6h59 est rétabli

L’Intercités 3674 de 17h

Et dans le sens Paris-Argenton :

L’Intercités 3619 de 8h29 bénéficiera d’un arrêt supplémentaire en gare d’Argenton sur Creuse à 10h59, du lundi au vendredi.

L’Intercités 3665 de 17h41

L’Intercités 3685 de 19h41

"Toutes nos demandes ont été entendues. Nos 4 TER demandés recirculent et ces deux Intercités vont permettre de faire un aller-retour dans chaque sens. On se félicite !", écrit le comité de défense sur sa page Facebook. Malgré tout, la vigilance reste de mise pour les usagers. "Entre 6h59 et 17h53, aucun voyage ne nous permet de gagner Paris en moins de 3 heures", déplore le collectif.