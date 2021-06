Le club de basket de Dax-Gamarde propose à ses supporters de dessiner le prochain maillot de l'équipe

Le club de basket de Dax-Gamarde lance un concours ouvert à tous les supporters : il s'agit de dessiner les prochains maillots des joueurs, domicile et extérieur.

Le maillot domicile devra être rouge et noir.

Le Dax-Gamarde Basket 40 propose à ses supporters de dessiner les prochains maillots de son équipe, à domicile et en extérieur. "Le club ne nous appartient pas, il appartient à tout le monde", argumente Jean Lamaignère, le président du DGB40. "C'était histoire de faire participer les supporters. Ceux qui sont intéressés seront contents de voir que les maillots ont été faits par les supporters et non pas par un designer X ou Y".

Il faudra respecter une charte graphique, détaillée ci-dessous. Ainsi, la tenue à domicile devra être rouge et noire, quand la tenue extérieure devra être blanche avec un rappel de rouge et de noir. Vous avez jusqu’au 30 juin pour envoyer vos dessins à l’adresse mail suivante : dgbcom40@gmail.com. Le club choisira les finalistes, qui seront ensuite soumis aux votes des membres de la page Facebook du club. "On n'interviendra pas dans le choix, ce sont les supporters qui choisiront eux-mêmes", insiste le président. Le gagnant "aura droit à un abonnement pour deux personnes l'année prochaine".