Dessinez votre fenêtre de confinement : le projet participatif original d'une dessinatrice bayonnaise

MA FENÊTRE DE CONFINEMENT 1/3 . Encore cette image parce que, je ne sais pas toi, mais moi, en ce moment, je passe beaucoup de temps à la fenêtre avec ma famille. Alors, j'ai pensé à cette illustration que j'avais fait l'été dernier. Je l’ai un peu modifiée pour que tu puisses aussi dessiner ta fenêtre 😃 . 👉 Si tu veux, on peut dessiner ensemble nos fenêtres. Réelles, ou fantasmées, celles de nos vraies familles ou celles d'inconnu.e.s imaginé.e.s…Qu'importe. 👉 Si on les rassemble avec le même hashtag, on peut même faire une façade entière de vies confinées ! Je sais, je n'ai pas été très réactive, et il existe déjà le très super hashtag #coronamaison. Mais l'un n'empêche pas l'autre, n'est-ce pas ? Toutes les occasions ne sont-elles pas bonnes à prendre pour passer agréablement le temps ? 👉 Le lien pour télécharger la façade avec une fenêtre vide à t'approprier est dans la bio. 👉 Tu peux y insérer ta vie à la fenêtre, que tu veux. ( tu peux dessiner ou mettre une photo, utiliser des techniques numériques, faire de la peinture, des craies grasses, du collage, du point de croix, que sais-je… tout ce qui pourra te faire plaisir est accepté. 👉 Bien entendu, la participation des enfants est très bienvenue ! 👉 Et si tu n'es pas à l'aise dans la fabrication d'image, tu peux aussi télécharger un fond sans la fenêtre centrale, pour y ajouter un petit texte de ton choix. Un soutien, un merci, un message aux voisin d'en face… après tout, l'immeuble peut aussi avoir des graffitis :) 👉 Je t'invite à partager le résultat sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #mafenetredeconfinement (notamment sur Instagram, qui permet de construire une façade facilement) . Je ne sais pas s'il y aura des participations, mais pour initier le truc, j'en ai fait deux autres, et je me suis bien amusée. Un peu d'amusement, c'est déjà ça de pris ! D’accord, ou pas ? 🤗 ✨ #mafenetredeconfinement