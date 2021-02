Déstockage de boissons près de Rennes : seuls les 500 premiers clients seront servis samedi

Un succès beaucoup plus important que prévu. Dès 6h ce vendredi 5 février, les premiers clients faisaient la queue devant l'entrepôt Atlantic Boissons de Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes en espérant faire de très bonnes affaires. Le distributeur de boissons qui alimente tout le grand ouest déstocke des dizaines de milliers de bouteilles d'alcool, de sodas et de jus de fruits. "Nous vendons à des prix inférieurs au prix de revient," explique le patron, Jean-Jacques Barre.

En moins d'une heure, plusieurs kilomètres de que se sont formés devant l'entreprise. Certains clients ont même décidé de rebrousser chemin. La gendarmerie a dû intervenir pour faire la circulation créant beaucoup de frustrations. "C'est incroyable, je ne pensais pas du tout qu'on allait avoir ce succès là," confie Jean-Jacques Barre. "Nous avons dû fermer vers 15h pour être sûrs de fermer dans les temps."

Des stocks en provenance de Nantes

Les trois quarts des stocks ont été écoulés, mais l'entreprise a de la ressource. Pour pouvoir assurer la deuxième journée de vente de ce samedi 6 février, des palettes vont être remontées de l'entrepôt nantais. "Nous allons ouvrir à partir de 9h mais nous allons accueillir les 500 premiers véhicules sur le parking et on fermera les portes. Les gens n'attendront pas sur la route, ce sera plus sûr mais seuls les premiers arrivés seront servis."